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ФСБ отчиталась о задержании сторонников ИГ в московском регионе

11:45 2.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Сотрудники ФСБ задержали группу сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Московском регионе. Как утверждается в сообщении спецслужбы, задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержания прошли 30 сентября, При обысках оперативники нашли две самодельных бомбы, два пистолета ПМ, две гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки. Где именно проходили аресты и сколько людей задержали, в ФСБ не сообщают.

Спецслужба не раскрывает также никаких деталей о готовившихся терактах.

По данным ФСБ, среди задержанных есть граждане России из северокавказских республик, которыми руководили из-за рубежа.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 13:17
Гость: Ха

а у нас оне на семёринах туда сюда гоняют без номеров.
02.10.2017, 12:39
Гость: За ваши деньги любой каприз

Работа кипит, зря хлеб с икрой не едим, но проверить истинность данного посыла - дудки, типа секретно, а говорить можно все что угодно под этим "одеялом".
02.10.2017, 12:33
Гость: А Д

Т.е. война в сирии ничуть не мешает террористам в москве? Ч.Т.Д.
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