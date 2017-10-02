В Кремле прокомментировали каталонский референдум

Российская сторона считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не приемлем, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ. И не скрывая эту свою точку зрения, мы о ней говорим», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать действия испанских правоохранительных органов в отношении участников референдума.

Конституционный суд Испании объявил референдум, который состоялся 1 октября, незаконным. Полиция не дала открыть некоторые участки для голосования, из других вынесла урны для голосования. В результате возникли стихийные демонстрации, в которых, по данным правительства Каталонии, от рук полиции пострадали более 800 человек. В середине дня полиция перестала врываться на участки для голосования, у них стали скапливаться очереди из желающих проголосовать.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в результате референдума регион получил право на независимое государство, образованное в форме республики. По словам Пучдемона, которые передает El Pais, референдум показал, что каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования.