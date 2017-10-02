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В Москве скончался полковник, получивший ранение в Сирии

09:02 2.10.2017
Фото с сайта nashaplaneta.su
Фото с сайта nashaplaneta.su

В Москве скончался российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

22 сентября полковник занимался доставкой гуманитарной помощи в провинции Хама. Под его автомобилем, на котором передвигался Федянин, террористами был подорван фугас. В результате взрыва российский офицер получил множественные ранения.

Он был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России.

По словам представителей Минобороны, военные медики до последнего боролись за жизнь полковника, но спасти его не удалось.

Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота пройдут во вторник или в среду.

Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора и был смертельно ранен в результате разрыва мины.

Темы: Россия, Сирия, Происшествия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 13:48
Гость: демагог

Верим даже в то, что героически гибнут российские граждане защищая один из самых бесчеловечных режимов и тратя почти четверть бюджета страны на это удивительное мероприятие.
02.10.2017, 13:39
Гость: gvozd

педосатанисты идут по афганскому пути..
посмотрим пойдет ли по тем же граблям МО РФ.
людей надо беречь, это Главный ресурс на войне.
Земля пухом полковнику..
02.10.2017, 13:37
Гость: РЮРИКОВИЧ

Исползования командира морпехов в доставке гумпомощи считаю неправильным. Для этого есть тыловики. Это их прямая функция.
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