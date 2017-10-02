В Москве скончался полковник, получивший ранение в Сирии

В Москве скончался российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

22 сентября полковник занимался доставкой гуманитарной помощи в провинции Хама. Под его автомобилем, на котором передвигался Федянин, террористами был подорван фугас. В результате взрыва российский офицер получил множественные ранения.

Он был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России.

По словам представителей Минобороны, военные медики до последнего боролись за жизнь полковника, но спасти его не удалось.

Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота пройдут во вторник или в среду.

Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора и был смертельно ранен в результате разрыва мины.