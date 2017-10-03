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Москва названа самым безопасным городом России

15:08 3.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Москва названа самым безопасным российским городом в отношении дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.

По его словам, в Москве уровень аварийности с участием пешеходов мнимимзирован. Он отметил, что для пешеходов необходимо организовывать «правильные переходы», по которым будет комфортно переходить дорогу.

Глава ГИБДД добавил, что умышленный переход дороги на красный свет — редкий случай. Чаще всего это происходит из-за невнимательности пешехода, если тот разговаривает по телефону или слушает музыку на ходу и не видит происходящего вокруг.

Черников считает, что штраф не является панацеей при наведении порядка на дорогах. В частности, пешеходам при фиксации нарушения с их стороны нужно разъяснять правила дорожного движения.

«Нас интересует в большей степени, как безопасно будет контролироваться движение, в том числе и пешеходов, на том участке, где несут службу сотрудники Госавтоинспекции», - заключил он.
 

Темы: Москва, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 20:09
Гость: Россиянин

Москва разве еще Россия?
03.10.2017, 19:16
Гость: Да

Москва самый самое все для нее.Нефть,газ,добро,деньги,баксы,страна,народ России с самой его жизнью,все это по мнению Москвы проинадлежит ей,любимой процветающей,жирующей,гламурной.Вся жизнь РФ это жизнь Москвы,по мнению Москвы,Жизнь федерации начинается и заканчивается Москвой,по мнению Москвы.Но это все не просто мнение Москвы,это факт.Пенсионерам страны добавим 300 р,на освещение деревьев в парке Москвы потратим 10 млрд р.А московским пенсионерам установим повышенные пенсии,негоже в парке с освещенностью в 200 лк появиться бедно одетому москвичу.Москва солитер достигла 18 м в длину,паразитируя в теле дворовой помойской собаки,истощенной до видимых ребер с клочьями оставшейся шерсти,которая олицетворяет собой Российскую Федерацию.Москву в ее существующем состоянии надо уничтожить,она не просто угрожает существованию страны,она страну пожирает.А страна даже не сопротивляется,лежит как падаль под слоем облепивших ее падальщикоф грифов.
03.10.2017, 19:12
Гость: mike

Этот лохотрон с камерами и штрафами лучше амнистировать например на выборы.
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