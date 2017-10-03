Москва названа самым безопасным городом России

Москва названа самым безопасным российским городом в отношении дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.

По его словам, в Москве уровень аварийности с участием пешеходов мнимимзирован. Он отметил, что для пешеходов необходимо организовывать «правильные переходы», по которым будет комфортно переходить дорогу.

Глава ГИБДД добавил, что умышленный переход дороги на красный свет — редкий случай. Чаще всего это происходит из-за невнимательности пешехода, если тот разговаривает по телефону или слушает музыку на ходу и не видит происходящего вокруг.

Черников считает, что штраф не является панацеей при наведении порядка на дорогах. В частности, пешеходам при фиксации нарушения с их стороны нужно разъяснять правила дорожного движения.

«Нас интересует в большей степени, как безопасно будет контролироваться движение, в том числе и пешеходов, на том участке, где несут службу сотрудники Госавтоинспекции», - заключил он.

