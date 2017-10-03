Госдума рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул

Думские фракции определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью.

В конце сентября Совет Думы решил, что каждая фракция в каждой сессии будет определять четыре своих наиболее важных инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой.

Так, в список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних каникул. Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

При этом выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

В итоге в году будет на два выходных меньше. Во фракции объяснили свое предложение тем, что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты, пишет РБК.