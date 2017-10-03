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Госдума рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул

20:45 3.10.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Думские фракции определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью.

В конце сентября Совет Думы решил, что каждая фракция в каждой сессии будет определять четыре своих наиболее важных инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой.

Так, в список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних каникул. Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул.

При этом выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

В итоге в году будет на два выходных меньше. Во фракции объяснили свое предложение тем, что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты, пишет РБК.

Темы: Россия, Праздничные дни и памятные даты в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 00:05
Гость: ВВВ

Очень большая польза. Каждые выборы массовку обеспечивают.
03.10.2017, 23:23
Гость: зачем

сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России)
03.10.2017, 22:59
Гость: это что за ерунда?

коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

А разобраться с теми кто в нарушение законов не оплачивает никак?
К тому же многие работают . Транспорт работает, магазины, пожарные, полиция....
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