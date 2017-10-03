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Прокурор раскрыл количество квартир и домов у Улюкаева

14:27 3.10.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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В Замоскворецком суде на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым гособвинение огласило список имущества подсудимого, его жены и матери. Как сообщает «Интерфакс», защита экс-министра нашла в перечне неточности, в том числе повторы, которые показались адвокатам намеренными.

Чиновнику и его семье принадлежат четыре квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатная на Малой Бронной и пятикомнатная на Улофа Пальме.

Кроме этого, как заявил прокурор в суде, у Улюкаева есть дом с участком в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и земельный участок в Ялте. «Интерфакс» со ссылкой на прокурора сообщает, что в собственности семьи обвиняемого 15 квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске и более 10 земельных участков.

Адвокаты отнеслись к этой информации с юмором, отмечает агентство, сам Улюкаев улыбнулся. «Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по нескольку раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву», – сказал адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Руководитель Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве $2 млн у представителей компании «Роснефть». По информации следствия, деньги он вымогал за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью».

Позднее президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Сам экс-чиновник своей вины не признает.

Темы: Россия, Расследования в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 18:24
Гость: Дед

Имущество, не указанное в декларациях депутатов и чиновников надо конфисковать в пользу государства и раздавать многодетным семьям.
03.10.2017, 16:44
Гость: Гость

Нам сейчас один родственник помогает с ремонтом, так моего отца все время не устраивает качество его работы - он считает, что это халтура. Я вот его и спрашиваю, как он строил дома в Москве и Петербурге российской элите - их же устраивало качество твоей работы. На что он мне ответил, что в России те дома, что строит российская элита - это по сравнению с нашими просто отстой. Вот он недавно в Харьковской области строил для наших - так это действительно круто. Причем дома эти предназначены для отдыха, а не для жизни, и находятся они в лесу. И самое смешное - дом в лесу, зато с ландшафтным дизайном. Но даже не это меня поразило больше всего, а то, что эти шикарные дома строятся фактически на границе АТО - там даже выстрелы были очень хорошо слышны. За несколько километров от военных действий люди тратят поистине бешеные для Украины деньги на дома для отдыха, куда они, если и приедут раз в год, то уже хорошо. И никто даже не задумывается о том, что завтра линия фронта может просунутся на несколько километров вперед. Господин Захарченко, это я вам так намекаю - там есть что брать в случае чего. Куда там Вове с его избой - вы еще домика Тимошенко в лесу не видели. Там недалеко - можете посмотреть...
03.10.2017, 16:29
Гость: Действительно

надоели.Пусть перечислят имущество свидетеля Сечина.Не стесняются, и мамы его и женки.
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