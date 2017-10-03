Прокурор раскрыл количество квартир и домов у Улюкаева

В Замоскворецком суде на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым гособвинение огласило список имущества подсудимого, его жены и матери. Как сообщает «Интерфакс», защита экс-министра нашла в перечне неточности, в том числе повторы, которые показались адвокатам намеренными.

Чиновнику и его семье принадлежат четыре квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатная на Малой Бронной и пятикомнатная на Улофа Пальме.

Кроме этого, как заявил прокурор в суде, у Улюкаева есть дом с участком в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и земельный участок в Ялте. «Интерфакс» со ссылкой на прокурора сообщает, что в собственности семьи обвиняемого 15 квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске и более 10 земельных участков.

Адвокаты отнеслись к этой информации с юмором, отмечает агентство, сам Улюкаев улыбнулся. «Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по нескольку раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества. Кроме того, гособвинение умалчивает, что большая часть перечисленного имущества уже давно не принадлежит Улюкаеву», – сказал адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Руководитель Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве $2 млн у представителей компании «Роснефть». По информации следствия, деньги он вымогал за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью».

Позднее президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Сам экс-чиновник своей вины не признает.