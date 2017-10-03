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Замглавы следственного управления СК по Москве отстранен от должности

15:56 3.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош отстранен от должности на время проведения служебной проверки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка, сообщается на сайте Следственного комитета, была начата после того, как в общественную приемную главы СК Александра Бастрыкина, открытую в соцсети «ВКонтакте», обратилась женщина, указавшая, что дело о смерти ее сына из-за врачебной ошибки расследуется уже более 1,5 лет.

Бастрыкин, говорится в сообщении, поручил сотрудникам центрального аппарата СК «проверить ход и объективность расследования указанного уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль».

Является ли Ярош единственным сотрудником, отстраненным от исполнения обязанностей на время проверки, в сообщении Следственного комитета не уточняется.

Подполковник Сергей Ярош был назначен на пост заместителя начальника Главного следственного управления СК по Москве в апреле 2016 года. Ранее Ярош, в числе прочего, возглавлял следственное управление СК по Юго-Восточному административному округу Москвы.

В середине июня 2016 года заместитель начальника главного следственного управления СК по Москве Денис Никандров был арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). Вместе с Никандровым фигурантами дела являются двое других высокопоставленных сотрудников СК — Михаил Максименко и Александр Ламонов. До рассмотрения в суде дело о взятке пока не дошло.

Темы: Москва, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 22:51
Гость: 1

Мудрая была идея убрать монополию и сделать СК кроме Прокуратуры. Так бы везде.
03.10.2017, 20:57
Гость: АГА!

Очень хочется задать гаранту вопрос:В.В. ответьте всенародно - а есть ли кто-нибудь ЧЕСТНЫЙ во власти Вами возглавляемой? А? Не слышу ответа,всё ясно как Божий день.
03.10.2017, 18:09
Гость: Просто

Виноваты в коррупции те, кто делает только видимость борьбы с коррупцией. Все от безнаказанности и виновата во всем власть! Если бы Сердюкова и далее по списку воров-губернаторов растреляли бы, коррупции был бы положен конец. Только растрелы могут остановить воров! И ничего больше, за те деньги, на которые идет вор, можно и посидеть. Особенно под домашним арестом. Власть - вот кто главный покровитель коррупции!
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