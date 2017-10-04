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Лавров обвинил США в опасных провокациях в Сирии

11:27 4.10.2017
Сергей Лавров. Фото с сайта wikipedia.org
Сергей Лавров. Фото с сайта wikipedia.org

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коалиция во главе с США устраивает «смертельно опасные провокации» российских военных на территории Сирии.

Такую точку зрения Лавров озвучил в интервью межарабской газете Asharq Al Awsat, которое цитирует сайт МИД России. По словам главы ведомства, ведомые США силы «то якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, но науськают других террористов на стратегически важные пункты, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации».

Лавров отметил, что участие российских военных в Сирии доказало свою эффективность и именно под ударами армии РФ «посыпалось» ИГ (организация запрещена в России). Он призвал отказаться от геополитических расчетов и работать над возвращением стабильности и безопасности в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все страны подключиться к разминированию Сирии.

Темы: Сергей Лавров, Сирия, Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 13:34
Гость: Да

Лавров обвинил США,а они провокации уже признали?
04.10.2017, 13:19
Гость: Олле

хватит шутейно обвинять...дать пиндосне по ушам пару раз - тут же придут в себя.
04.10.2017, 12:29
Гость: АГД

СШП устроила провокацию в Лас-Вегасе.
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