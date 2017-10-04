В Москве создана Ассоциация свободных учителей

В Москве в преддверии международного Дня учителя создана Ассоциация свободных учителей, которая до конца октября 2017 г. запустит электронно-методическую среду для педагогов и проведет серию мастер-классов. Об этом журналистам сообщил учитель истории столичной школы №1576 Александр Гулин.

«В конце октября ассоциация запустит народную учительскую электронно-методическую среду, к которой получат доступ все учителя Москвы - пользователи проекта «Московская электронная школа». Конечно, без «Московской электронной школы» такое было бы невозможно. Ее появление создало возможность освобождения учителя от зависимости от официальных методистов. Именно это позволяет нам сегодня говорить о создании Ассоциации свободных учителей», - подчеркнул А.Гулин.

По его словам, одна из целей ассоциации состоит в объединении всех педагогов мегаполиса независимо от преподаваемого предмета или учебных достижений обучающихся в рамках анонсированной «народной» учительской методической среды.

Проект «Московская электронная школа» стартовал в столице 1 сентября 2016 г. Он направлен на максимально эффективное использование информационных технологий и сервисов для улучшения качества образования. В рамках проекта происходит оснащение кабинетов интерактивными панелями и ноутбуками для учителей. Расширяется зона покрытия и качество школьной беспроводной сети Wi-Fi.