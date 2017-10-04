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И.о. главы Дагестана назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев

09:22 4.10.2017
Фото с сайта er.ru
Владимир Васильев. Фото с сайта er.ru
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Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики назначен руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти в отставку 27 сентября. При этом он сослался на свой возраст — ему 71 год. Говоря об отставках губернаторов, Абдулатипов сказал, что в России «идет озеленение кадров». Владимиру Васильеву 68 лет.

Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. До него республикой руководили Магомедсалам Магомедов и Муху Алиев.

Владимир Васильев большую часть своей карьеры служил в МВД. В 1997-1999 и 2001–2003 годах он занимал пост замглавы МВД РФ. С 2003 года Васильев заседает в Госдуме.

С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — помимо Абдулатипова, это губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Темы: Дагестан, Отставки и назначения в российской политике, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 12:35
Гость: москвич

не зря в народе говорят ,,сколько волка ни корми всё в лес смотрит ,, кавказский менталитет совершенно разнится от христианского .
04.10.2017, 11:37
Гость: Трезвый

Васильеву будет трудно в Дагестане так как пришлому трудно разобраться в клубке клановых,родовых противоречий.Пожелаем ему успеха так как Дагестан со своей национальным разнообразием очень легкая добыча для врагов РФ и самого Дагестана.
04.10.2017, 10:40
Гость: Эх, с теплого места - и в дерьмо.

За что такое наказание, ещё немного и на покой.
Всё-таки он джигит.
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