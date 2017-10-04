И.о. главы Дагестана назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики назначен руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти в отставку 27 сентября. При этом он сослался на свой возраст — ему 71 год. Говоря об отставках губернаторов, Абдулатипов сказал, что в России «идет озеленение кадров». Владимиру Васильеву 68 лет.

Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. До него республикой руководили Магомедсалам Магомедов и Муху Алиев.

Владимир Васильев большую часть своей карьеры служил в МВД. В 1997-1999 и 2001–2003 годах он занимал пост замглавы МВД РФ. С 2003 года Васильев заседает в Госдуме.

С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — помимо Абдулатипова, это губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.