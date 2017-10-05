5 октября в России отмечается День учителя

Профессиональный праздник работников сферы образования в нашей стране был учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Ранее День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Однако с 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября вместе со Всемирным днём учителя.

Всемирный день учителя знаменует собой годовщину подписания в 1966 году Рекомендации ЮНЕСКО/Международной организации труда о положении учителей, напоминает "Учительская газета". Рекомендация является основной справочной базой, определяющей права и обязанности учителей в глобальном масштабе. В этом году праздник будет проходить в рамках темы "Свобода преподавания и расширение прав и возможностей учителей".

Всемирный день учителя ежегодно отмечается во всем мире. В ЮНЕСКО считают, что праздник - это повод отметить прошлые достижения и проанализировать пути преодоления сохраняющихся препятствий для продвижения профессии учителя.

По данным Статистического института ЮНЕСКО, для достижения всеобщего начального и среднего образования к 2030 году в мире потребуется дополнительно 69 миллионов учителей.