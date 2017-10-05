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В России утвержден стандарт на электронные учебники

10:29 5.10.2017
Книги © KM.RU, Алексей Белкин
Книги © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждён национальный стандарт ГОСТ Р 57724 - 2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебник электронный. Общие положения».

Стандарт разработан в целях обеспечения качества и унификации электронных учебников, являющихся основой для формирования электронно-библиотечных систем и информационно-образовательных сред. Необходимость разработки стандарта обусловлена перспективными потребностями российской системы образования в развитии электронного обучения на основе цифровых технологий, в том числе, на основе широкого применения цифровых образовательных ресурсов и электронных учебников нового поколения.

Сообщается, что при разработке стандарта был учтен передовой отечественный и зарубежный опыт в области разработки электронных образовательных ресурсов, а также обеспечена гармонизация с международными и национальными стандартами в области информатизации образования. 

Документ обеспечивает нормативно-техническое регулирование процесса формирования единой информационно-образовательной среды и реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Стандарт разработан ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», внесен техническим комитетом по стандартизации № 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» и вводится в действие 1 сентября 2018 г. 

Темы: Образование в России
Источник: Росстандарт
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 11:32
Гость: Роман

Текст еще не опубликован.
На соответствующем сайте текст приказа о регистрации уже есть. Вводится с 1 сентября 1918 года.
05.10.2017, 11:30
Гость: Пока

мониторы представляют хотя бы малейшую опасность для зрения развивающегося организма, а сегодня эта опасность высокая, учебники должны быть бумажными.
05.10.2017, 11:04
Гость: Педант

"при разработке стандарта был учтен передовой отечественный и зарубежный опыт в области разработки электронных образовательных ресурсов, а также обеспечена гармонизация с международными и национальными стандартами в области информатизации образования"

1.Здесь всё вроде правильно. Настораживают слова гармонизация с международными стандартами". Зачем нам это? Что эта "гармонизация" означает?
2. Полез искать на соответствующем сайте текст стандарта. Не нашёл! Подозрительно.
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