В России утвержден стандарт на электронные учебники

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждён национальный стандарт ГОСТ Р 57724 - 2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебник электронный. Общие положения».

Стандарт разработан в целях обеспечения качества и унификации электронных учебников, являющихся основой для формирования электронно-библиотечных систем и информационно-образовательных сред. Необходимость разработки стандарта обусловлена перспективными потребностями российской системы образования в развитии электронного обучения на основе цифровых технологий, в том числе, на основе широкого применения цифровых образовательных ресурсов и электронных учебников нового поколения.

Сообщается, что при разработке стандарта был учтен передовой отечественный и зарубежный опыт в области разработки электронных образовательных ресурсов, а также обеспечена гармонизация с международными и национальными стандартами в области информатизации образования.

Документ обеспечивает нормативно-техническое регулирование процесса формирования единой информационно-образовательной среды и реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Стандарт разработан ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», внесен техническим комитетом по стандартизации № 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» и вводится в действие 1 сентября 2018 г.