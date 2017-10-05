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В Минтруде рассказали об увеличении пенсии к 2030 году

14:46 5.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Размер пенсий к 2030 году должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума пенсионера, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Вовченко.

По словам Вовченко, данный рост предусмотрен пенсионной стратегией, принятой в 2012 году. «Там совершенно четко запланирован показатель до 2030 года — это достижение размера пенсии более 2,5 прожиточного минимума пенсионера», - заявил он.

Вовченко отметил, что тяжелая экономическая ситуация в стране привела к принятию ряда определенных мер, однако сам процесс накопления пенсии предусмотрен таким образом, чтобы выйти к этому показателю к 2030 году.

При этом Вовченко заметил, что доля людей старше трудоспособного возраста к 2025 году вырастет с нынешних 24,6% до 27% и составит 40 млн. человек.

По данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера на сегодняшний день составляет 8540 рублей.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 16:01
Гость: Алекс

Они пенсии повышают, только, чтоб хватило оплатить ЖКХ и не сдохнуть с голода!
05.10.2017, 15:24
Гость: Стало быть прожиточный

минимум пенсионера надо существенно опустить
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