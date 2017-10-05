Закон о защите чувств верующих конкретизируют

Депутат Госдумы Олег Смолин предлагает внести изменения в Уголовный кодекс по ч. 1, ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а именно конкретизировать место и обстоятельства, при которых могут быть нарушены права верующих.

Представитель фракции КПРФ отмечает – законопроект призван защитить конституционные гарантии свободы мысли и слова. Конституцией при этом не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда религиозного превосходства.

Депутат отмечает, что согласно ст. 28 основного закона, каждому гражданину гарантируется право свободно распространять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

«Таким образом, каждый имеет право свободно распространять в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других», – резюмирует Смолин.

Поэтому законопроектом предлагается четко определить, как и каким образом могут быть затронуты чувства верующих. Политик отмечает, что из контекста УК РФ и Конституции следует, что публичные действия неуважительного характера могут оскорблять религиозные чувства, только если они мешают или препятствуют богослужениям или другим церемониям.



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По этим доводам депутат предлагает дополнить закон формулировкой, которая будет уточнять, что чувства верующих могут быть нарушены только при проведении религиозных мероприятий.