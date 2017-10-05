]]> ]]>
Главная В России Новости

Закон о защите чувств верующих конкретизируют

22:16 5.10.2017
Храм Христа Спасителя © KM.RU
Храм Христа Спасителя © KM.RU
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Олег Смолин предлагает внести изменения в Уголовный кодекс по ч. 1, ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а именно конкретизировать место и обстоятельства, при которых могут быть нарушены права верующих.

Представитель фракции КПРФ отмечает – законопроект призван защитить конституционные гарантии свободы мысли и слова. Конституцией при этом не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда религиозного превосходства.

Депутат отмечает, что согласно ст. 28 основного закона, каждому гражданину гарантируется право свободно распространять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

«Таким образом, каждый имеет право свободно распространять в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других», – резюмирует Смолин.

Поэтому законопроектом предлагается четко определить, как и каким образом могут быть затронуты чувства верующих. Политик отмечает, что из контекста УК РФ и Конституции следует, что публичные действия неуважительного характера могут оскорблять религиозные чувства, только если они мешают или препятствуют богослужениям или другим церемониям.


Изображение с сайта pravo.ru

По этим доводам депутат предлагает дополнить закон формулировкой, которая будет уточнять, что чувства верующих могут быть нарушены только при проведении религиозных мероприятий.

Темы: Религия и межконфессиональные отношения в России, Законотворческая деятельность в России
Источник: «Право.ru»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2017, 00:56
Гость: Sergik

А нахрена, мне, агностику, эти богослужения, которые приводят к ограничению передвижения обычных граждан? Да еще в СМИ транслируют !!! Молебны всякие, крестные ходы, *** байрамы и пр. Пусть это делают как-то потише и где-то подальше от нормальных людей ....
05.10.2017, 23:58
Гость: УК

Поздно "пить боржоми..", это нужно было делать до принятия в УК.. ст.282 и ст.148.
Практика показывает, что теперь изменения-дополнения будут только акцентировать действие этих статей, а суть не изменится: кнут-удавка.
05.10.2017, 23:58
Гость: Рабинович

Ну что же, скандал раздутый госпожой Поклонской, похоже, даёт позитивный результат: депутаты протрезвели и поняли, что "защита чувств верующих" должна быть ограничена разумными рамками. Вариант, предложенный Смолиным, выглядит как раз очень разумно.
Действительно, пляски в храме или, скажем, публичное надругательство над иконами должны строго пресекаться.
Но точно также должны строго пресекаться выходки кликуш, требующих запрета того или иного фильма, или хулиганские выходки бесноватых, вламывающихся на выставки антирелигиозного содержания.
А в общем, хорошо бы спокойнее относиться к вопросам веры и неверия, и деликатно не мешать друг другу - верующим молиться, атеистам читать "Забавную Библию".
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.