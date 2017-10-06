Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве

Делегация из тысячи человек во главе с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом разместилась в четырех самых дорогих отелях столицы: Four Seasons, Ritz Carlton, St. Regis, «Националь». Стоимость проживания короля и его свиты во время визита в Москву с 5 по 7 октября может составить до 3,3 миллиона долларов.

Сообщалось, что делегация займет все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади. Стоимость только президентского люкса в Four Seasons за два дня составляет миллион рублей.

«В зависимости от размещения для тысячи гостей понадобится от 500 до тысячи номеров. С учетом размещения во всех номерах Four Seasons, а также в люксах Ritz Carlton, St. Regis и «Националя» получается около 326 номеров, то есть для размещения всей делегации необходимо как минимум еще 430 номеров другой категории в этих трех гостиницах», – пишет РБК со ссылкой на специалистов сервиса путешествий.

Если в брать в расчет цены не только на люкс, но и на стандартные и улучшенные номера, а также наценку за групповое проживание от 10 до 50 процентов, то общая стоимость проживания саудовской делегации может составить от 2,2 до 3,3 миллиона долларов.

По неподтвержденной информации, доля сети отелей Four Seasons принадлежит племяннику короля – саудовскому принцу Аль-Валиду.

5 октября начался первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию. Первый и единственный раз президент РФ посетил Саудовскую Аравию еще в 2007 году, ответного визита ждали 10 лет. По словам главы государства Владимира Путина, визит короля Саудовской Аравии «придаст новый мощный импульс развитию двусторонних отношений между странами»