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В ДТП с участием автобуса во Владимирской области погибли 16 человек

10:41 6.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Шестнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, в результате ДТП с автобусом и поездом под Владимиром, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета.

Авария произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде недалеко от станции Покровка. Столкнулись автобус с казахскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург-Нижний Новгород.

Автобус, пересекавший переезд, заглох на путях. Дежурный успел сообщить об этом машинисту поезда, но несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и врезался в автобус.

Всего в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Как пишет агентство, выжили те пассажиры, которые вышли из автобуса, чтобы помочь толкать его. Несколько пассажиров с различными травмами доставлены в больницу, среди госпитализированных двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи. Спасатели развернули для пассажиров пункт временного размещения.

Темы: Владимирская область, Дорожно-транспортные происшествия, ДТП
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06.10.2017, 12:58
Гость: zmei

Блин, краску на паровозе поцарапали... :(
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