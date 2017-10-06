В ДТП с участием автобуса во Владимирской области погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли, в том числе один ребенок, в результате ДТП с автобусом и поездом под Владимиром, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета.

Авария произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде недалеко от станции Покровка. Столкнулись автобус с казахскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург-Нижний Новгород.

Автобус, пересекавший переезд, заглох на путях. Дежурный успел сообщить об этом машинисту поезда, но несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и врезался в автобус.

Всего в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Как пишет агентство, выжили те пассажиры, которые вышли из автобуса, чтобы помочь толкать его. Несколько пассажиров с различными травмами доставлены в больницу, среди госпитализированных двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи. Спасатели развернули для пассажиров пункт временного размещения.