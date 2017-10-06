Россия запланировала 3 млрд руб. на международные юридические споры

Правительство обозначило суммы на следующие три года на защиту интересов России в международных судебных спорах в проекте бюджета на 2018 год, следует из приложения к проекту.

В 2018 году предусмотрено 3 млрд руб., на 2019 – похожая сумма, а на 2020 год заложено 3,1 млрд руб. В 2016 году на эти мероприятия выделялось 4,7 млрд руб., а на 2017 – 3,3 млрд руб. Отмечается, что судебные и иные юридические споры касаются финансовых претензий к Российской Федерации.

Расходы по этой статье предусмотрены программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подпрограммой, касающейся госдолга России. Она действует с начала 2013 года до конца 2020-го.

По данным Минфина, на конец 2016 года государственный долг страны составил 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП), из него 3,1 трлн руб. – внешний долг. К 2019 году внешний долг России вырастет до 3,5 трлн руб.