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Россия запланировала 3 млрд руб. на международные юридические споры

17:03 6.10.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Правительство обозначило суммы на следующие три года на защиту интересов России в международных судебных спорах в проекте бюджета на 2018 год, следует из приложения к проекту.

В 2018 году предусмотрено 3 млрд руб., на 2019 – похожая сумма, а на 2020 год заложено 3,1 млрд руб. В 2016 году на эти мероприятия выделялось 4,7 млрд руб., а на 2017 – 3,3 млрд руб. Отмечается, что судебные и иные юридические споры касаются финансовых претензий к Российской Федерации.

Расходы по этой статье предусмотрены программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подпрограммой, касающейся госдолга России. Она действует с начала 2013 года до конца 2020-го.

По данным Минфина, на конец 2016 года государственный долг страны составил 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП), из него 3,1 трлн руб. – внешний долг. К 2019 году внешний долг России вырастет до 3,5 трлн руб.

Темы: Россия, Международные отношения
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 20:19
Гость: Патрон

Даже ежику понятно, что споры лучше решаются с помощью ракет... С Гитлером в суде не получилось выиграть, пришлось решать вопрос на поле боя. Правительство коррупционеров и западников нужно гнать вшею!!!
06.10.2017, 18:57
Гость: Юджин

Власть заранее знает что граждане не найдя защиты у государства будут обращаться в международные суды. А Власть будет и там с ними бороться.
06.10.2017, 18:56
Гость: они добрые

Они добрые. Из нашего с вами кармана миллиарды вытаскивать на замазывание собственного непрофессионализма.
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