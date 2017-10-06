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МИД России будет добиваться удаления фото Карлова из компьютерной игры

20:45 6.10.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла России в Турции Андрея Карлова, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сделаем всё, чтобы фотография была исключена", — сказала она РИА Новости.

Ранее стало известно, что фото Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали эту фотографию, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. 


 

Темы: Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 22:56
Гость: xmyr

Смакуем поедание сердца еще живого человека и картинки убитых в спину дипломатов. И кто упал ниже нормального состояния обладатель АК, отморозок с 6 классами из Игил или обладатель диплома ИТ из компании Telltate . Ответ конешно назасыпь все стали Ебдо.По русски звучит .
06.10.2017, 22:56
Гость: ИВ

Не добиваться надо, а в суд подавать.
06.10.2017, 21:44
Гость: радость

Вот и славненько. И МИДу нашлось дело по силам. А то приставить охрану к послу РФ во вражеской стране МИД не сумел или ума не хватило, то хоть с компьютерщиками поборется.
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