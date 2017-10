МИД России будет добиваться удаления фото Карлова из компьютерной игры

МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла России в Турции Андрея Карлова, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сделаем всё, чтобы фотография была исключена", — сказала она РИА Новости.

Ранее стало известно, что фото Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали эту фотографию, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.