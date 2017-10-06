Безответные вопросы генералу Тришкину: военные санатории не для военных

Главный по санаториям Минобороны Дмитрий Тришкин закрыл двери здравниц для военнослужащих и военных пенсионеров

В сфере санаторного отдыха военнослужащих назрели большие проблемы. В настоящее время попасть в ведомственные здравницы практически невозможно, а качественное лечение в них попросту отсутствует. В стране насчитывается всего несколько учреждений, где действительно можно поправить здоровье, но их двери открыты лишь на коммерческой основе. Маловероятно, что обычный прапорщик сможет получить бесплатную путёвку в такой санаторий.

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«46% офицеров запаса, подавших заявление для получения санаторной путевки, было отказано по причине отсутствия мест, 11% - из-за неправильно оформленных документов, 9% - из-за несовпадения заболевания с профилем санатория», - рассказал журналист и капитан 1 ранга запаса Валерий Громак.

Фото с сайта function.mil.ru

Ответственным за эту сферу является начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин. Ранее он заявлял, что военные санатории станут альтернативой отдыху за рубежом. Однако когда наступит это время, чиновник в погонах не уточнил.

В связи со сложившейся непростой ситуацией у нуждающихся в лечении офицеров и бывших военнослужащих назрело множество вопросов к профильному управлению. Но отвечать на них и оказывать консультационную помощь пока никто не спешит.

Лишь накануне в электронной приёмной Минобороны появились ответы, к сожалению, всего на два вопроса о том, как и где получить заветную путёвку в санаторий. Разъяснял лично Дмитрий Тришкин. Однако чиновничий формализм нанёс ущерб существу дела – ответы оказались списком нормативно-правовых актов. По всей видимости, это была всего лишь «отписка».

Без ответа остались и другие вопросы. В частности, куда делись те 570 млн рублей, которые за последние три года были выделены из бюджета на новое медицинское оборудование для санаториев? А также, когда будет проведена их реконструкция, о которой в апреле нынешнего года говорил Дмитрий Тришкин?

В настоящее время идёт восстановление лишь нескольких учреждений, расположенных в Крыму. Не исключено, что желающие отдохнуть смогут попасть туда исключительно за большие деньги. Остальные санатории для военных попросту не соответствуют даже минимальным требованиям к таким заведениям.

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Эксперты отмечают, что в сфере отдыха и лечения военнослужащих назрел самый настоящий кризис. Не исключено, что это может отрицательно сказаться на человеческом ресурсе оборонного ведомства. Меры по решению накопившихся проблем необходимо было принимать ещё вчера. Однако руководство профильного управления бездействует.

Сообщается, что Дмитрий Тришкин и раньше не отличался грамотным руководством. Так, с 2009 по 2012 года он занимал пост министра здравоохранения Пермского края. В результате его деятельности отрасль региона была развалена. Затем он около года руководил Минздравом Подмосковья. Итог - лекарственный кризис и срывы поставок медикаментов для льготников. В нынешней должности Тришкин находится с марта 2017 года. Однако и на данном направлении уже образовался хаос.

Сложившуюся ситуацию красочно описывает известный фразеологизм классика Крылова - «Тришкин кафтан». В данном случае тем самым кафтаном выступает санаторно-курортная сфера Минобороны.

