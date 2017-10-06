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Московские власти откроют университет для пожилых людей

09:26 6.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

В Москве стартует новый образовательный проект «Серебряный университет», предназначенный исключительно для пожилых людей, сообщает ИА Госновости.

Участниками проекта смогут стать москвичи пенсионного возраста, которым будет предложено освоить компьютер, мобильные приложения, изучить иностранные языки, основы финансовой и правовой грамотности.

Также в рамках проекта пенсионеры смогут получить профессию няни, изготовителя кукол, озеленителя городских территорий.

По словам представителей столичной мэрии, цель «Серебряного университета» продлить творческое и профессиональное долголетие пожилых людей. Программа даст возможность пенсионерам изучить то, что не получалось освоить раньше из-за нехватки времени.

Программа обучения разработана совместно с Московским городским педагогическим университетом. Прием заявок на бесплатное обучение начнется 16 октября в территориальных центрах социального обслуживания населения. Пенсионеры смогут поступить на один из пяти факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности, психологической поддержки личности.

Ожидается, что в каждой группе будет по 15-20 человек, до конца года обучение пройдут порядка 2600 пенсионеров. Занятия начнутся 1 ноября. 

Темы: Москва, Положение пенсионеров в России, Образование в России
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 14:06
Гость: Ося

Учиться никогда не поздно!..
06.10.2017, 13:47
Гость: Алекс

И расположить его на территории Хованского кладбища.
06.10.2017, 10:44
Гость: Конкретно

Вас, Слава (как и меня) сбило с толку название "университет". Увидев заголовок, я тоже задумался - а на фига? Однако разного рода курсы, подобные описанным в статье, уже давно существуют во многих городах. Плюс служат еще и своеобразными клубами для пожилых. Разве плохо?
Все комментарии (6)
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