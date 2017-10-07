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Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

18:56 7.10.2017
Фото с сайта tert.am
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал обладателем звания почетного доктора МГИМО МИД РФ. 

В торжественной церемонии, прошедшей в конференц-зале МГИМО, приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор Анатолий Торкунов, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовали преподаватели и студенты университета. При входе короля в зал все участники церемонии поднялись со своих мест. Король приветствовал собравшихся поднятием руки.

"Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами", - объявил Торкунов. Король в ответ выразил благодарность МГИМО за решение о присвоении ему звания почетного доктора.

"Преисполненными чувством счастья мы находимся здесь среди ученых и преподавателей, в этом храме науки дружественной нам России, народ которой вносит весомый вклад в развитие сферы образования и науки мировой цивилизации, - заявил в благодарственной речи король. - С глубокой признательностью мне хотелось бы выразить благодарность за присвоение мне университетом МГИМО звания почетного доктора, которое я счастлив принять от вашего знаменитого университета, прославившегося как мощный маяк науки и образования".

Когда после торжественных речей Торкунов вручал монарху диплом, саудовский лидер не удержался от шутки. "Теперь я могу называть себя доктором Сальманом?" - спросил он с улыбкой. "Конечно", - заверил Торкунов.

Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. 

Темы: Россия, Саудовская Аравия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2017, 23:51
Гость: А что Путину взамен ?

Другого мужика, который делами страны займется, а не на коньках по ночам кататься будет.
07.10.2017, 23:50
Гость: У нас

уже есть один обладатель ПОЧЕТНОГО пояса по тэквондо.
Ни разу в муа-соги не стоявшим.
Может, хватит клоунаду изображать?
07.10.2017, 23:34
Гость: 1

Может они начинают наконец понимать, что дружить с Россией выгодней в десятки раз чем конфронтовать с ней?
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