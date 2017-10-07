Немцы сделали Путину необычный подарок, ОНФ собрал «звездное» поздравление

В Берлине появилось граффити с изображением Владимира Путина — это произошло в субботу, 7 октября, в 65-й день рождения президента России. Авторы украсили изображение строками из оды "К радости" Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Совета Европы и Евросоюза.

Фото: twitter.com/Известия

Текст оды написан на русском и немецком языках. На граффити также присутствуют два белых голубя, один из которых сидит на правой руке Путина. Рисунок появился вблизи улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе практически на границе двух городских округов — Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров оттуда некогда проходила Берлинская стена, разделявшая немецкую столицу до воссоединения Германии.

Среди прочих Владимира Путина поздравил с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко. В поздравлении из Минска говорится, в частности, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, пишут "Вести".

Общероссийский народный фронт (ОНФ) ко дню рождения президента опубликовал в своем канале в YouTube видеоролик с поздравлениями от известных россиян. Главу государства, в частности, поздравили певицы Полина Гагарина и МакSим, музыкант Алексей Воробьев, актер театра и кино Андрей Мерзликин, телеведущий Сангаджи Тарбаев, финалист конкурса "Новая Волна-2017" Стас Море, ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин, актер Тимур Тания, победитель шоу "Голос" Сергей Волчков.