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Посол США в России назвал свою главную цель на этом посту

15:27 8.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
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Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что его главной целью на должности посла является «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами». Об этом он заявил в интервью радиостанции KSL.

Он отметил, что отношения США и России «являются самыми сложными в мире и в настоящее время характеризуются низким уровнем доверия».

«Мы не должны думать, что это будет легко или что это будет быстро. Но я считаю, что с доброй волей с обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов», — цитирует его Газета.RU.

Ранее Хантсман рассказал о главном вызове в отношениях России и США.

«Я лично думаю, ... что величайшим вызовом будет показать, что мы можем достичь результата в этих отношениях, который будет хорош как для граждан США, так и для россиян. Потому что последнее, что я хочу сказать президенту, или госсекретарю, или министру обороны через месяцы и годы, что мы сделали все, что могли, сэр, но мы не смогли ничего достичь», — сказал он.

57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

Он дважды был избран губернатором штата Юта, "обители мормонов", во второй раз получив 78 процентов голосов. Имя Хантсмана также фигурировало в качестве претендентов на пост государственного секретаря в новой администрации Трампа.

Джон Хантсман является сыном миллиардера-промышленника, чья компания Huntsman International LLC в настоящее время имеет несколько предприятий в России, в том числе заводы, производящие пигменты и полиуретаны

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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08.10.2017, 19:32
Гость: Сёмен! Чё хотел сказать -та?

задачи любого мериканского посла совсем иные.../////////////
Ну ты просто заинтриговал.А какие?Может центрально-избирательной комиссии деньжонок подкинет?Так уже будущий президент подкинул.Может пенсионеров лишит индексации пенсий?Так это уже сделано и до него.Может Чуркина лишит права вето?Так и здесь опоздал.Неужели!, лишит балалаечников тех 2 млрд баксов,которые у знаменитого виолончелиста?
08.10.2017, 19:28
Гость: ник

Доверие возрастет когда и если план дропшот будет отменен как и последующие и преступник Келли и Пауэл пойдут под суд.
08.10.2017, 17:14
Гость: Крутой

Да, фразочка та ещё. Последнее, что мы можем сказать, что мы ничего не смогли достичь, лалала. Что-то физиономия нового посла не вызывает никакого доверия. Наглый, самоуверенный, скандалистский тип лица. Скорее всего, он будет решать в России свои личные вопросы, связанные с бизнесом, а на улучшение отношений ему будет глубоко наплевать.
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