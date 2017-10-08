Посол США в России назвал свою главную цель на этом посту

Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что его главной целью на должности посла является «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами». Об этом он заявил в интервью радиостанции KSL.

Он отметил, что отношения США и России «являются самыми сложными в мире и в настоящее время характеризуются низким уровнем доверия».

«Мы не должны думать, что это будет легко или что это будет быстро. Но я считаю, что с доброй волей с обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов», — цитирует его Газета.RU.

Ранее Хантсман рассказал о главном вызове в отношениях России и США.

«Я лично думаю, ... что величайшим вызовом будет показать, что мы можем достичь результата в этих отношениях, который будет хорош как для граждан США, так и для россиян. Потому что последнее, что я хочу сказать президенту, или госсекретарю, или министру обороны через месяцы и годы, что мы сделали все, что могли, сэр, но мы не смогли ничего достичь», — сказал он.

57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

Он дважды был избран губернатором штата Юта, "обители мормонов", во второй раз получив 78 процентов голосов. Имя Хантсмана также фигурировало в качестве претендентов на пост государственного секретаря в новой администрации Трампа.

Джон Хантсман является сыном миллиардера-промышленника, чья компания Huntsman International LLC в настоящее время имеет несколько предприятий в России, в том числе заводы, производящие пигменты и полиуретаны