Попытки понравиться другим всегда обречены на неудачу

Сумма подготовленных к визиту короля Саудовской Аравии оружейных контрактов составила свыше $3 млрд

Визит короля Саудовской Аравии в Россию ознаменовался прорывом не только в области дипломатии, но и экономического сотрудничества между нашими странами. Озвучено решение о покупке Эр-Риядом нескольких дивизионов российских ракетных комплексов С-400 «Триумф», цена каждого из которых составляет около 200 млн долл. В целом, по данным источников СМИ, в российском ВПК сумма подготовленных к визиту короля Саудовской Аравии оружейных контрактов составила свыше 3 млрд долл.

И это еще не все. Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco инвестирует 150 млн долл. в российскую буровую компанию Eurasia Drilling Company, то есть в разработки нефти и газа в нашей стране. Общий объем согласованных с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вложений SaudiAramco и саудовского фонда Public Investment Fund составит по 1 млрд долл. в энергетический и технологический сектора.

Для нашей страны, с 2014 года находящейся под действием западных санкций, целью которых является лишить Россию источника заимствования финансовых средств и нанести удар по тому же энергетическому сектору (вспомним скандал с турбинами Siemens в Крыму), эти инвестиции весьма кстати. Тем более, 100% гарантом выделения которых выступает лично данное президенту Владимиру Путина слово саудовского короля. На Востоке это значит куда больше любых подписанных в ходе визита официальных бумаг, ибо слово монарха – это дело чести для управляемой династией Ас-Саудов страны.

Еще недавно ни о чем подобном не могло быть и речи. Более того – после того, как по приказу лидера нашей страны 30 сентября 2015 года российские Воздушно-космические силы начали оказывать помощь находившемуся в критическом состоянии режиму Башара Асада, Саудовская Аравия, идя в фарватере агрессивной политики Соединенных Штатов, совместно с Турцией и двумя десятками стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии начала готовить вооруженное вторжение в Сирийскую Арабскую Республику. Финальной подготовкой сил альянса стали прошедшие на севере Саудовской Аравии с 26 февраля по 10 марта 2016 года учения «Северный гром», собравшие более 350 тыс. солдат (в основном из частей спецназа разных стран), 20 тыс. танков и 2,5 тыс. самолётов. Такой армады регион не видел со времён «Бури в пустыне» 1991 года.

Благодаря умелым и многоходовым действиям Кремля и МИДа России, вторжения в Сирию удалось избежать. Более того – стоявшие в основе этого агрессивного альянса Турция и Саудовская Аравия позже одна за другой стали делать шаги в сторону России, стремясь заручиться нашей поддержкой на международной арене.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после прозападного военного путча в июле 2016 года ощутил, что и сам может стать жертвой антироссийских сил. То же самое затем поняла династия Ас-Саудов, столкнувшись с враждебными действиями боевиков-исламистов в Сирии. И каждая из этих сторон ощутила уважение к стоящей непоколебимой скалой против этих волн России.

Вывод? Будем сильными, и этим приобретем себе друзей даже среди вчерашних оппонентов. Уважение, основанное на «лишний раз» показанном всем в Сирии высочайшем уровне продукции нашего военно-промышленного комплекса. В этом смысле можно вспомнить известные слова императора Александра III «У России есть только два союзника – армия и флот», включив в этот список и наш ВПК, легендарные «Сухой», «Алмаз-Антей» и других.

Попытки же понравиться другим всегда обречены на неудачу. Вспомним хотя бы прошедший с огромной помпой летом 2016 года международный KazanSummit, где нам обещали миллиарды, триллионы «долларов» с Ближнего Востока. Якобы, говорили тогда казанские чиновники, официальный особый статус Татарстана внутри России, его позиционирование перед арабами и турками как «исламского региона», а его президента как «лидера российских мусульман» мотивирует тех к мощным вливаниям в нашу экономику.

В это, кажется, поверило даже руководство системообразующих банков нашей страны. Были подписаны масштабные проекты… ни один из которых за год с лишним так и не продвинулся к реализации. Оказалось, что в Саудовской Аравии готовы с восточной пышностью принимать президента Татарстана… но не более.

А вот во время визита саудовского короля в Москву 5 октября было подписано соглашение об инвестировании РФПИ и саудовской Interhealth Saudi Arabia 550 млн руб. (около 9,48 млн долл.) в создание современного детского реабилитационного центра на 2 тыс. мест в Казани, который станет крупнейшим в Поволжском федеральном округе.

И это уже после прямого заявления Кремля, что договор о разграничении полномочий федерального центра с Казанью продлен не будет, так что про особый статус республики придется забыть, а от поста президента – отказаться в 2020 году с уходом Минниханова.

Попытка разыграть в этом смысле «исламскую карту» внутри России оказалась неудачной, и это понятно – ведь большинство российских мусульман не отделяют себя от прочих сограждан и не ищут себе какого-то отдельного вождя помимо главы нашего государства.

Автор: Казаков Александр Викторович, член политсовета Всероссийской политической партии «Родина»