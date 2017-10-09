Граждан обяжут платить за регистрацию домашних животных

Правительство России разработало законопроект, который определяет правила по учету и идентификации домашних животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.

Документ о ветеринарной безопасности предполагает, в частности, введение платы за регистрацию домашних животных. О том, какой может быть плата за регистрацию животного, депутат сказать затруднился.

По словам Панова, законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. То есть владелец может либо чипировать своего питомца и это будет зафиксировано в государственном реестре животных, либо просто зафиксировать в этом реестре факт владения данным животным.

Также предполагается, что в документе будет прописан переходный период, чтобы все владельцы животных успели внести их в реестр.

Отмечается, что еще в 2015 году закон «О ветеринарии» предполагает учет и идентификацию таких домашних животных как собаки и кошки. Однако из-за того, что не были приняты нормы того, как осуществлять подобный учет, данное положение на практике не работало.

Кроме того, отсутствие регистрации домашних животных дает возможность для недобросовестных владельцев отказаться от своих питомцев, а также уходить от ответственности в случае, если это животное нанесло какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан.