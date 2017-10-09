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Глава Минобрнауки РФ заявила о коррупции в школьных олимпиадах

21:45 9.10.2017
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
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Министр образования России Ольга Васильева объявила о наличии коррупции в сфере школьных олимпиад.

По ее словам, примерно 40% победителей и призеров олимпиад оказались не способными преодолеть нижний порог Единого госэкзамена по некоторым предметам. «Это большой знак. Это говорит о том, есть коррупционная составляющая, что не все хорошо в олимпиадном движении». – цитирует министра ТАСС.

Васильева также отметила, что ведомство планирует пересмотреть условия поступления в вузы победителей школьных олимпиад. Она пояснила, что таких абитуриентов становится слишком много и уже даже среди них есть конкурс. По этой причине возникают сложности при поступлении в вузы у тех выпускников, которые получают максимальное количество баллов по ЕГЭ, но не состоят в олимпиадном движении.

Министр добавила, что в ведомство часто поступают жалобы на то, что все бюджетные места в вузах заняты олимпиадниками и другие абитуриенты не могут подать заявления на них.
 

Темы: Россия, Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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