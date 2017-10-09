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Задержан водитель столкнувшегося с поездом автобуса под Владимиром

19:45 9.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Водитель автобуса, попавшего на железнодорожном переезде во Владимирской области в ДТП, в результате которого погибли пассажиры, задержан. Об этом ТАСС рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.

Она уточнила, что водителя зовут Нургали Сарманов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Собеседница агентства отметила, то Сарманов знал о неисправностях автобуса, но продолжал его эксплуатацию и оказание услуг по перевозке пассажиров.

ДТП произошло 6 октября у станции Покров. В результате столкновения погибли 17 человек, включая двух несовершеннолетних. Еще пять человек пострадали.
 

Темы: Россия, Владимирская область, ДТП, Общественный транспорт в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 00:30
Гость: ВВВ

Вот тебе, бабушка, и ОСАГО!
09.10.2017, 23:49
Гость: Carlos

Его нужно проставить перед выбором: или он полностью возмещает России причненный ущерб, или его передают Узбекистану.
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