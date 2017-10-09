Задержан водитель столкнувшегося с поездом автобуса под Владимиром

Водитель автобуса, попавшего на железнодорожном переезде во Владимирской области в ДТП, в результате которого погибли пассажиры, задержан. Об этом ТАСС рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.

Она уточнила, что водителя зовут Нургали Сарманов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Собеседница агентства отметила, то Сарманов знал о неисправностях автобуса, но продолжал его эксплуатацию и оказание услуг по перевозке пассажиров.

ДТП произошло 6 октября у станции Покров. В результате столкновения погибли 17 человек, включая двух несовершеннолетних. Еще пять человек пострадали.

