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В Госдуме поддержали законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

10:25 11.10.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Межфракционная рабочая группа рекомендовала Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Заседание группы провел первый вице-премьер нижней палаты парламента РФ Александр Жуков. По его словам, с 1 июля 2017 года МРОТ установлен в сумме 7 тыс. 800 руб. в месяц, что составляет 71% от прожиточного минимума.

"Тот проект, который внесен, предусматривает установление МРОТа с 1 января 2018 года до размера 9 тыс. 489 руб., что равно 85% от прожиточного минимума", - сказал Жуков. Он отметил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Как отметил первый вице-спикер, "значение МРОТ с 1 января 2019 предположительно 11 тыс. 598 руб. в месяц. В январе 2020 года - 11 тыс. 946 руб. в месяц", сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент предложил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом к 2019 году.

Темы: Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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11.10.2017, 11:23
Гость: о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Нет слов одни выражения. Прожиточный минимум 10.000 рублей.
Чтоб вам и вашим потомкам жить на эти деньги!
Это вместо повысить прожиточный минимум в два раза , ни стыда, ни совести.
11.10.2017, 11:08
Гость: И.В.С.

Ждём следующего закона . Зарплата чинуш всех уровней не более 10-ти МРОТ.А депутатам з/п от пожертвований граждан.
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