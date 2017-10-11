В Госдуме поддержали законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Межфракционная рабочая группа рекомендовала Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Заседание группы провел первый вице-премьер нижней палаты парламента РФ Александр Жуков. По его словам, с 1 июля 2017 года МРОТ установлен в сумме 7 тыс. 800 руб. в месяц, что составляет 71% от прожиточного минимума.

"Тот проект, который внесен, предусматривает установление МРОТа с 1 января 2018 года до размера 9 тыс. 489 руб., что равно 85% от прожиточного минимума", - сказал Жуков. Он отметил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Как отметил первый вице-спикер, "значение МРОТ с 1 января 2019 предположительно 11 тыс. 598 руб. в месяц. В январе 2020 года - 11 тыс. 946 руб. в месяц", сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент предложил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом к 2019 году.