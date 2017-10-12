Стал ли опрос ВЦИОМ сенсацией?

В российском обществе окрепли позиции консерваторов

11 октября в пресс-центре ТАСС спикеры Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) презентовали результаты исследования «Октябрьская революция: 1917 – 2017». Исследование вполне актуальное, ибо показало расклад сил в нашем обществе.

Вот выразительный факт – позитивная оценка россиянами Николая Второго выросла (с 42% в 2005 году и 44% в 2008-м) до 60% в 2017-м, при этом негативное отношение к последнему самодержцу снизилось в нашем обществе с 28% в 2005-м и 22% в 2008-м до 20% в 2017-м. Это, хорошо объясняет оказавшийся неожиданным для либералов – что в рядах власти, что в оппозиции – мощный взрыв общественного негодования по поводу фильма «Матильда».

Интересны и изменения оценок в российском обществе причин революции 1917 года. Если в 2005 году ее причиной 54% называли «Тяжелое состояние народа», то сейчас – лишь 44%. В то же время число сторонников того, что причиной революции «заговор врагов русского народа», возросло за это время с 5% до 12%.

Весьма интересно и распределение симпатий в опроснике «Какое из политических течений Вы, скорее всего, поддержали бы в 1917 году?» Сторонников большевиков в целом – 32%, при этом сверхконцентрация их сторонников заметна в группе людей старше 60 лет (51%), а минимальное число – среди людей в возрасте 25-34 лет (13%). При этом в той же молодой группе оказалось больше всего поддерживающих монархистов – 7% против 5% в среднем.

Предположу, что эти оценки связаны не столько с поддержкой партий 1917 года, сколько с распределением нынешних симпатий в обществе. 23 марта этого года ВЦИОМ представил исследование об отношении россиян к монархии, согласно которому ее поддерживают без оговорок 6% россиян, при этом среди граждан в возрасте 25-34 лет таковых было 7%.

Эти исследования несколько расходятся, так как мартовское показало 8% уровень поддержки монархии среди категории 45-59 лет и 7% среди категории 18-24 лет, а нынешнее – равный среднему (5%) уровень в первой группе и пониженный (3%) во второй. Но такая разница вполне может объясняться статистической погрешностью.

Итак, констатируем вывод исследования – поддержка коммунистических, левых идей в российском обществе падает, число их симпатизантов сосредоточено в основном среди людей пенсионного возраста, целиком идейно сформированных в Советском Союзе. При этом поддержка консервативных идей растет среди молодых людей (особенно 25-34 лет).

Конкуренцию им составляют более радикальные левые и либералы. Если в целом социал-революционеров (эсеров) и конституционных демократов (кадетов) поддержали 4% и 3% россиян, то среди категории 18-24 лет их поддержка максимальна – 7% и 6%. Это тот самый электорат, который считает нужным в России новую революцию (5% россиян) и повторение украинского Майдана (1% на 2016 год). Да, это меньшинство, но меньшинство активное, как на улицах, так и в сфере пропаганды в Интернете и массмедиа.

Консерваторы же в целом оказываются тем самым «молчаливым большинством» Джерри Фолуэлла. Но в Америке оно, сплотившись, перешло в 1970-е годы к уличной деятельности и в огромной степени обеспечило победу Рональда Рейгана в 1980 году. В России ситуация иная – власть с 2012 года выступает как главный проводник консервативной идеологии, в какой-то степени, очевидно, несколько опережая тенденции в обществе (вследствие чего и стала популярна точка зрения о виртуальности консервативных настроений в России). Но к настоящему времени консерватизм уже оформился как полноценная сила, которая не является производной ситуативных действий госчиновников.

Эта сила внушает огромные опасения либералам и левым («болотная» коалиция), которые хотели бы «приватизировать» улицу и сформировать мнение, что лишь они представляют общество в диалоге с властью. Вспомним, какую истерику вызвала презентация 23 февраля 2015 года «Антимайдана», коалиции казачьих, патриотических, ветеранских организаций. Тем более, на тот момент консервативные тенденции в нашем обществе еще недостаточно проявили себя, а воинственная самопрезентация антимайдановцев отпугнула многих.

Сейчас время для консолидации консервативных сил в России пришло, учитывая тем более «либеральный реванш», проявившийся в действиях против видных консерваторов в верхах государственных и связанных с ними структур – помимо подвергшейся травле депутата Госдумы Натальи Поклонской упомяну лишившегося в январе этого года поста директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, и вынужденного буквально на днях уйти в отставку с поста председателя общественного совета при Министерстве культуры Павла Пожигайло, и т.д. Остюда вывод: мы должны помогать друг другу.

Автор: Владимир Лактюшин, руководитель движения «Тигры Родины» – молодежного крыла партии «Родина»