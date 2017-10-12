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Роскомнадзор заподозрили в выплате незаконных надбавок к зарплате

15:23 12.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Уголовное дело против чиновников Роскомнадзора возбудили из-за существовавшей в ведомстве незаконной схемы получения надбавок к зарплате. Об этом со ссылкой на неназванный источник, близкий к расследованию, сообщает Business FM.

Схема, как утверждается, была создана в 2012 году, поскольку базовая зарплата сотрудников Роскомнадзора «очень небольшая». Работникам выплачивали дополнительные суммы через ФГУП «Главный радиочастотный центр». Кому именно переводили надбавки, не уточняется.

Общий ущерб от пяти лет существования схемы следствие оценивает в 20,1 миллиона рублей, добавил источник.

По информации радиостанции, глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков частично признал вину, но не согласен с тем, что был факт хищения денег.

О роли других фигурантов — пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина — ничего не сообщается.

Весельчаков, Ампелонский и Едидин находятся под домашним арестом. Официально о сути дела против сотрудников Роскомнадзора ничего не сообщалось.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2017, 17:24
Гость: это ерунда

Вот если бы таинственные следственные органы заподозрили правительство РФ в незаконных и вопиющих занижениях зарплат и пенсий!
От этого бы могла быть польза народу. А так, продолжается одна трепотня.....
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