Новые российские банкноты расстроили дизайнера рублей

Бывшему художнику «Гознака» и соавтору дизайна действующих в России денежных купюр Юрию Ковердяеву не понравился вид новых банкнот достоинством в 200 и две тысячи рублей.

По его словам, они выпадают композиционно из общего ряда. «В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», - сказал художник радиостанции «Говорит Москва».

В то же время Ковердяев одобрил объекты, которые были выбраны для изображения на банкнотах: Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям – на 200 рублях и космодром Восточный и мост на остров Русский – на двух тысячах.

Гендиректор «Гознака Аркадий Ткачук считает, что уже пришло время поменять внешний вид российских денег. «Концепция внешнего вида неизменна с 1995 года – уже больше 20 лет. За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились», - цитирует его ТАСС.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, модернизация купюр производится один раз в пять-семь лет. Ткачук пояснил, что обычно к этому приурочивается и смена внешнего вида денег. Однако, когда именно будет проведена следующая модернизация, он не уточнил.

Сегодня днем Набиуллина презентовала новые банкноты. В обращение они будут вводиться постепенно. Сначала купюры появятся в Москве, в Крыму и на Дальнем Востоке. Массовое хождение по России они начнут в конце года.