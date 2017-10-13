Четверо школьников Башкирии пострадали от наезда легковой машины

Четверо школьников госпитализированы после наезда легкового автомобиля в Туймазинском районе Башкирии, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, около 9:00 по московскому времени в селе Япрыково 26-летний водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и автомобиль врезался в группу школьников.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, группа школьников 8-го класса вместе с учителем шли на экскурсию в лес. По дороге они решили сфотографироваться возле стелы. В этот момент в них врезался автомобиль.

В результате ДТП четверо подростков госпитализированы в районную больницу с различными травмами. Один школьник находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, трое других — в травматологии в состоянии средней тяжести.

Установлено, что в момент происшествия водитель находился в трезвом состоянии, однако не имел прав для управления транспортным средством. По факту ДТП организована доследственная проверка.