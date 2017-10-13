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В Госдуме предлагают снизить возраст наступления уголовной ответственности

15:08 13.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Госдума РФ готовит внесение изменений в Уголовный кодекс, согласно которым предполагается снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет, сообщает RT.

По словам автора законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева, изменения коснутся части 2 статьи 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»).

Уголовную ответственность с 12 лет, в частности, предлагается ввести за преступления насильственного характера — убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, тяжкие преступления террористического характера.

Как отметил Сухарев, в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, совершенными несовершеннолетними, часть из которых не попадает под действие УК РФ в виду возраста. «Это позволяет им совершать тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать», - резюмировал он.

Темы: Подростковая преступность в России, Законотворческая деятельность в России, Проблемы подростков и происшествия с ними, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 19:27
Гость: Изя

Советую помониторить ситуацию в светоче демократии - сияющем холмике США. Особенно умиляют девятилетние "сексуальные преступники" - а это клеймо на всю жизнь, аресты и избиения полицией школоты. Им можно, правда, уважаемые? Они же светоч, да и вообще против всего плохого и за все хорошее.
13.10.2017, 19:22
Гость: Матрос

За убийства необходимо снижать возраст уголовной ответственности до 10 лет. И 7-летний ребенок прекрасно понимает, что убивать нельзя. Ну,если он только не "солнечный или особенный".
13.10.2017, 18:58
Гость: Подросток

Еще бы хорошо ужесточить ответственность родителей, а то совсем не отвечают за своих отпрысков.
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