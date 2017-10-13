В Госдуме предлагают снизить возраст наступления уголовной ответственности

Госдума РФ готовит внесение изменений в Уголовный кодекс, согласно которым предполагается снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет, сообщает RT.

По словам автора законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева, изменения коснутся части 2 статьи 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»).

Уголовную ответственность с 12 лет, в частности, предлагается ввести за преступления насильственного характера — убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, тяжкие преступления террористического характера.

Как отметил Сухарев, в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, совершенными несовершеннолетними, часть из которых не попадает под действие УК РФ в виду возраста. «Это позволяет им совершать тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать», - резюмировал он.