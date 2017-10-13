Глава Минсельхоза предложил немедленно уничтожать продуктовую контрабанду

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что импортная сельхозпродукция, ввозимая в Россию с нарушением правил, должна уничтожаться сразу же. Об этом он заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Воронеже.

Ткачев заявил, что с введением запрета на импорт продуктов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, в разы увеличился ввоз из соседней Белоруссии. По словам министра, для предотвращения попадания в страну запрещенных товаров необходимо тщательно досматривать каждый грузовой автомобиль.

Продукты, которые ввозятся в Россию без надлежаще оформленных документов, Ткачев предлагает уничтожать на месте, а не возвращать их, как это делается сегодня, сообщает ТАСС.

По мнению министра, подобная политика нанесет серьезный ущерб недобросовестным поставщикам, и они прекратят попытки ввоза контрабанды. Кроме того, Ткачев считает необходимым усилить ответственность за ввоз санкционных товаров. Он также предлагает конфисковывать транспортные средства, на которых перевозятся такие товары.