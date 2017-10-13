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Глава Минсельхоза предложил немедленно уничтожать продуктовую контрабанду

20:45 13.10.2017
Александр Ткачев. Фото с сайта antkachev.ru
Александр Ткачев. Фото с сайта antkachev.ru
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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что импортная сельхозпродукция, ввозимая в Россию с нарушением правил, должна уничтожаться сразу же. Об этом он заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Воронеже.

Ткачев заявил, что с введением запрета на импорт продуктов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, в разы увеличился ввоз из соседней Белоруссии. По словам министра, для предотвращения попадания в страну запрещенных товаров необходимо тщательно досматривать каждый грузовой автомобиль.

Продукты, которые ввозятся в Россию без надлежаще оформленных документов, Ткачев предлагает уничтожать на месте, а не возвращать их, как это делается сегодня, сообщает ТАСС.

По мнению министра, подобная политика нанесет серьезный ущерб недобросовестным поставщикам, и они прекратят попытки ввоза контрабанды. Кроме того, Ткачев считает необходимым усилить ответственность за ввоз санкционных товаров. Он также предлагает конфисковывать транспортные средства, на которых перевозятся такие товары.

Темы: Россия, Экономические санкции и эмбарго, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 00:41
Гость: слабО противопоставить?

Быть должен продукт полноценнее свой
(Нисколько при этом не выше ценой!),
Тогда с контрабандой никто и не свяжется:
Она же без спроса в России окажется!
14.10.2017, 00:41
Гость: Ничего другого

этот глава минсельхоза, как крупнейший российский латифундист, предложить не мог. Своя рубашка ближе к телу.
14.10.2017, 00:31
Гость: ...

А можно уничтожать Ее путём поедания? Пожалуйста.. ну, пожалуйста..
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