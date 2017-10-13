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Городская программа «Моя улица» продлена на три года

09:51 13.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года, сообщается на сайте Мосгордумы.

Согласно проекту бюджета, власти столицы планируют потратить на данную программу более 94 миллиардов рублей. В следующем году на нее будет выделено 33,3 миллиарда рублей, в 2019-м — 30,6 миллиарда рублей и в 2020-м — 30,5 миллиарда рублей.

Городская программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. В первые два года работ было благоустроено в общей сложности 108 улиц протяженностью 130 километров, высажены 7 тысяч деревьев. К концу текущего года новый облик должны обрести порядка 80 территорий.

Темы: Москва, Бюджетная политика в России, Мосгордума
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