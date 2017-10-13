Городская программа «Моя улица» продлена на три года

Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года, сообщается на сайте Мосгордумы.

Согласно проекту бюджета, власти столицы планируют потратить на данную программу более 94 миллиардов рублей. В следующем году на нее будет выделено 33,3 миллиарда рублей, в 2019-м — 30,6 миллиарда рублей и в 2020-м — 30,5 миллиарда рублей.

Городская программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. В первые два года работ было благоустроено в общей сложности 108 улиц протяженностью 130 километров, высажены 7 тысяч деревьев. К концу текущего года новый облик должны обрести порядка 80 территорий.