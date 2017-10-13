Дело сотрудников Роскомнадзора обросло гостайной

Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связано с деятельностью госпредприятия "Главный радиочастотный центр".

Как сообщил источник в ФСБ, документы по этому делу засекречены.

В начале октября на госпредприятии "Главный радиочастотный центр", которое подведомственно Роскомнадзору, прошли обыски. Сразу после этого​ на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Как говорят в ФСБ, "решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры", сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что задержанные по подозрению в мошенничестве чиновники Роскомнадзора создали департамент-призрак и выкачивали из него деньги.