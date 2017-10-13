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Дело сотрудников Роскомнадзора обросло гостайной

09:28 13.10.2017
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Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связано с деятельностью госпредприятия "Главный радиочастотный центр".

Как сообщил источник в ФСБ, документы по этому делу засекречены.

В начале октября на госпредприятии "Главный радиочастотный центр", которое подведомственно Роскомнадзору, прошли обыски. Сразу после этого​ на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Как говорят в ФСБ, "решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры", сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что задержанные по подозрению в мошенничестве чиновники Роскомнадзора создали департамент-призрак и выкачивали из него деньги.

Темы: Расследование преступлений в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 11:35
Гость: Сомнение

Только вчера прочел сообщение, что "преступление" работников Роскомнадзора состоит в установлении надбавок своим работникам, причем сумма этих надбавок составила всего-навсего 20 миллионов рублей за 5 лет. Разделите 20 на 5 и на 12 месяцев, а потом на 20 (условно) работников, получавших надбавки. Получите "астрономическую" сумму в 17 тысяч рублей надбавок на одного работника в месяц. Даже если установление надбавок было не в полной мере правомерным, ни о каком хищении речи идти в таком раскладе не может.
Вывод: либо журналисты по неграмотности (или с умыслом) искажают смысл происшествия , либо наши следственные органы сводят счеты под эгидой борьбы с хищениями.
13.10.2017, 11:03
Гость: Бывший

Ищем в интернете статью "Китай реформирует армию по сердюковским приниципам.
13.10.2017, 11:02
Гость: Патриот Золотой Федерации

Интересуйтесь лучше событиями в Сирии. Не лезьте в секреты нашей Золотой Многонационалии. Феодералы сами разберутся.
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