Гостями фестиваля молодежи в Сочи стали более 50 тысяч человек

На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи съехались более 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В это число вошли участники мероприятия, волонтеры, техперсонал, гости. Один из собеседников агентства отметил, что ВФМС может стать самым массовым за всю историю фестивального движения. Он добавил, что из-за большого числа участников и гостей программа мероприятия была расширена и вышла за пределы Олимпийского парка.

Отрывая фестиваль, президент России Владимир Путин сказал: «Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры». Он призвал участников ВФМС создавать свое будущее и улучшать его, передает РИА «Новости».

Фестиваль будет проходить с 14 по 22 октября. При этом в первые дни иностранные участники мероприятия проедут по 15 регионам России.



