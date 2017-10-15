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Гостями фестиваля молодежи в Сочи стали более 50 тысяч человек

19:36 15.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи съехались более 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В это число вошли участники мероприятия, волонтеры, техперсонал, гости. Один из собеседников агентства отметил, что ВФМС может стать самым массовым за всю историю фестивального движения. Он добавил, что из-за большого числа участников и гостей программа мероприятия была расширена и вышла за пределы Олимпийского парка.

Отрывая фестиваль, президент России Владимир Путин сказал: «Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры». Он призвал участников ВФМС создавать свое будущее и улучшать его, передает РИА «Новости».

Фестиваль будет проходить с 14 по 22 октября. При этом в первые дни иностранные участники мероприятия проедут по 15 регионам России.


 

Темы: Россия, Сочи, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 20:33
Гость: такс

Как всё старо Хлеба и Зрелищь
15.10.2017, 20:25
Гость: Гюрза

Да завезут их Крым покажут дом-музей Чехова,писателя почему-то любимого Западом, на который денег нет на его реставрацию,а может не покажут. На музей у нашего государства денег нет,зато на тусовки хватает во времена низких цен на нефть,дефицита бюджета надо устроить пир во время чумы. пыль в глаза пустить как арабы европейцам и не только.
15.10.2017, 20:05
Гость: Хе-хе

"При этом в первые дни иностранные участники мероприятия проедут по 15 регионам России". Завезут в Крым, а потом у людей проблемы возникнут.
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