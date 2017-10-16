Граждан, сообщивших о коррупции, защитят

В Госдуму внесен законопроект Минтруда, который обеспечит безопасность работников, сообщивших о коррупционных нарушениях.

Информация размещена на сайте Правительства.

О законопроекте, который подготовил Минтруд, стало известно в начале октября. Нововведения подразумевают: сообщившего о коррупции работника нельзя будет уволить или понизить без разрешения специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

12 октября законопроект рассмотрели и одобрили на заседании Правительства. Меры по защите информатора будут действовать в течение двух лет с момента подачи сведений. Гражданин получит бесплатную юридическую помощь, а также защиту от неправомерного увольнения и полную конфиденциальность. Сейчас россияне также вправе получать бесплатную юридическую помощь при подготовке сообщений о коррупции.

«Присоединившись к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных коммерческих сделок, Российская Федерация взяла на себя обязательство по обеспечению на законодательном уровне гарантий защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях», - комментирует Правительство инициативу.

Если лицо, сообщившее о коррупции, участвует в уголовном судопроизводстве, то меры защиты определяются по законам «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».