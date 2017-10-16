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Граждан, сообщивших о коррупции, защитят

12:17 16.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму внесен законопроект Минтруда, который обеспечит безопасность работников, сообщивших о коррупционных нарушениях.

Информация размещена на сайте Правительства.

О законопроекте, который подготовил Минтруд, стало известно в начале октября. Нововведения подразумевают: сообщившего о коррупции работника нельзя будет уволить или понизить без разрешения специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

12 октября законопроект рассмотрели и одобрили на заседании Правительства. Меры по защите информатора будут действовать в течение двух лет с момента подачи сведений. Гражданин получит бесплатную юридическую помощь, а также защиту от неправомерного увольнения и полную конфиденциальность. Сейчас россияне также вправе получать бесплатную юридическую помощь при подготовке сообщений о коррупции.

«Присоединившись к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных коммерческих сделок, Российская Федерация взяла на себя обязательство по обеспечению на законодательном уровне гарантий защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях», - комментирует Правительство инициативу.

Если лицо, сообщившее о коррупции, участвует в уголовном судопроизводстве, то меры защиты определяются по законам «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Темы: Борьба с коррупцией в России
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 16:20
Гость: Ага,

защитят,как же.Наша система защитит только крупного вора,принесшего в клювике взнос в общероссийский общак(ни вздумайте путать с госудпрством).
16.10.2017, 16:04
Гость: Махмут

Гражданина сообщившего о коррупции уволят по статье "за разглашение коммерческой тайны". А если информатор умудрится к своей жалобе приложить запись с диктофона или шпионской видеокамеры, то его ждёт целый букет уголовных статей (приобретение, хранение, использование и распространение). Не для того наши детапупы запрет на шпионские штучки дрючки вводили, чтобы народ массово взялся за разоблачение коррупции.
16.10.2017, 15:52
Гость: Зоя

Им сообщать надо.
Скажите пожалуйста! Они, бедные, в МВД не знают и не ведают, кто у нас в РФ коррупционер!
Такие незамутненные и младенчески простодушные. Прямо умиление охватывает.
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