В МИД опровергли сообщения о сотрудничестве РФ с талибами

В Министерстве иностранных дел России назвали фальшивками публикации в британских СМИ о якобы финансировании Москвой афганских талибов.

В официальном комментарии ведомства отмечается, что слухи были пущены The Times и затем растиражированы другими СМИ.

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули что Россия не оказывает никакой поддержки движению «Талибан» (запрещено в РФ) и проводит политику помощи властям Афганистана.

В то же время в МИД порекомендовали британским журналистам обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую боевиками территорию в различных провинциях Афганистана. При этом добавили, что сами афганцы подозревают спецслужбы Великобритании в причастности к этим полетам.

Ранее в поддержке талибов Россию обвинил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. По его словам, Москва снабжает экстремистов оружием.