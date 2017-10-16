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В МИД опровергли сообщения о сотрудничестве РФ с талибами

21:34 16.10.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
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В Министерстве иностранных дел России назвали фальшивками публикации в британских СМИ о якобы финансировании Москвой афганских талибов.

В официальном комментарии ведомства отмечается, что слухи были пущены The Times и затем растиражированы другими СМИ.

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули что Россия не оказывает никакой поддержки движению «Талибан» (запрещено в РФ) и проводит политику помощи властям Афганистана.

В то же время в МИД порекомендовали британским журналистам обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую боевиками территорию в различных провинциях Афганистана. При этом добавили, что сами афганцы подозревают спецслужбы Великобритании в причастности к этим полетам.

Ранее в поддержке талибов Россию обвинил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. По его словам, Москва снабжает экстремистов оружием.  

Темы: Россия, Афганистан, Великобритания, Недостоверная информация и ложь в СМИ, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 01:30
Гость: DJ

Такая у них работа - опровергать
16.10.2017, 22:02
Гость: Патриот России

Опровержение было предельно кратким: ЭТОНЕМЫ!!!
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