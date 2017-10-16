Более половины россиян высказались за президента-мужчину

Россияне в большинстве своем не возражают против участия женщин в политике, но президентом страны хотят видеть мужчину.

Согласно данным социологического опроса, проведенного «Левада-Центром», 60% граждан согласны с тем, чтобы женщины наравне с мужчинами занимали высшие посты в государстве. Против этого 31% респондентов.

В то же время 53% опрошенных хотят, чтобы в ближайшие 10-15 лет пост президента России занимал только мужчина. Доверить страну женщине готовы только 34% респондентов, передает «Интерфакс».

По мнению, 32 % опрошенных сегодня в России нет женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, которые могли бы быть избраны главой государства.

Опрос проводился в середине сентября. В нем принимали участие 1,6 тысячи соврешеннолетних жителей 137 населенных пунктов в 48 субъектах РФ.

Президентские выборы в России намечены на март будущего года.

