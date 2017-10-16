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Более половины россиян высказались за президента-мужчину

20:10 16.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Россияне в большинстве своем не возражают против участия женщин в политике, но президентом страны хотят видеть мужчину.

Согласно данным социологического опроса, проведенного «Левада-Центром», 60% граждан согласны с тем, чтобы женщины наравне с мужчинами занимали высшие посты в государстве. Против этого 31% респондентов.

В то же время 53% опрошенных хотят, чтобы в ближайшие 10-15 лет пост президента России занимал только мужчина. Доверить страну женщине готовы только 34% респондентов, передает «Интерфакс».

По мнению, 32 % опрошенных сегодня в России нет женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, которые могли бы быть избраны главой государства.

Опрос проводился в середине сентября. В нем принимали участие 1,6 тысячи соврешеннолетних жителей 137 населенных пунктов в 48 субъектах РФ.

Президентские выборы в России намечены на март будущего года.
   

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 23:35
Гость: фамилиЁ этого мужчины нам уже известно.

Дюмин, штоле?
Тоже мне, тайна мадридского двора.
16.10.2017, 23:22
Гость: Сиропкин

Я бы хотел видеть Президентом России достойнейшего из достойнейших, мудрейшего из мудрейших - Гасана Абдуррахмана ибн Хоттаба.
16.10.2017, 23:08
Гость: Ого падение

97-53=44. Даже Крым не помог.
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