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Ростех создает единый негосударственный пенсионный фонд

17:21 16.10.2017
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила передачу «НПФ АвтоВАЗ» в периметр Госкорпорации Ростех. Передать НПФ Ростеху планируется в начале 2018 года. После этого Госкорпорация планирует консолидировать все пенсионные активы в едином фонде.

Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу 100% акций «НПФ АвтоВАЗ» (собственником которых в настоящее время является АвтоВАЗ) Госкорпорации Ростех. Фонд будет передан в Корпорацию в первом квартале 2018 года на безвозмездной основе.

Для передачи «НПФ АвтоВАЗ» необходимо также будет получить согласие Банка России, а также одобрения уполномоченными органами управления Ростеха и АвтоВАЗа. Затем Корпорация намерена объединить данный НПФ с НПФ «Первый промышленный альянс» и НПФ «Роствертол», также входящими в структуру Ростеха.

Объединение негосударственных пенсионных фондов позволит сократить издержки и оптимизировать работу единого корпоративного НПФ Ростеха, при этом увеличить масштаб бизнеса. Детали итоговой структуры (в том числе определение головной организации) будут прорабатываться совместно с экспертами, которые выиграют конкурс по проведению комплексной экспертизы пенсионных фондов Корпорации.

«Мы планируем консолидировать все негосударственные пенсионные фонды в контуре Ростеха. До конца 2018 года будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ. К настоящему времени по вопросу передачи «НПФ АвтоВАЗ» в периметр Ростеха уже получено положительное заключение Федеральной антимонопольной службы», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Темы: Ростехнологии
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 21:50
Гость: "Беда, коль пироги печёт Сапожник"

Государственная корпорация Ростех создает из негосударственных пенсионных фондов (а их около ста штук) Единый НЕгосударственный пенсионный фонд... Весь этот "огород" - на фоне Государственного Пенсионного Фонда РФ, который, как известно выплачивает пенсии из поступающих страховых взносов работающих граждан. Нет взносов - нет и пенсий. Как этот около-пенсионный огород согласуется с Конституцией, на которой клянутся верно служить народу? Можно ли это называть порядком, или уместнее другое слово? Негосударственный Сбербанк планирует выдачу государственных паспортов. А государственному ПФ РФ, для защиты конституционных прав пенсионеров, наверное, нужно обзаводиться собственным Конституционным судом.
16.10.2017, 21:10
Гость: КЕ

ЛУЧШЕ БЫ ПРОБЛЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ И СВАЛОК ЗАНЯЛСЯ...ХОТЬ БЫЛА КАКАЯ НИКАКАЯ ПОЛЬЗА.
16.10.2017, 20:52
Гость: 16.10.2017, 18:43

с языка сняли, такая же реакция.
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