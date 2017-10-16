Ростех создает единый негосударственный пенсионный фонд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила передачу «НПФ АвтоВАЗ» в периметр Госкорпорации Ростех. Передать НПФ Ростеху планируется в начале 2018 года. После этого Госкорпорация планирует консолидировать все пенсионные активы в едином фонде.

Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу 100% акций «НПФ АвтоВАЗ» (собственником которых в настоящее время является АвтоВАЗ) Госкорпорации Ростех. Фонд будет передан в Корпорацию в первом квартале 2018 года на безвозмездной основе.

Для передачи «НПФ АвтоВАЗ» необходимо также будет получить согласие Банка России, а также одобрения уполномоченными органами управления Ростеха и АвтоВАЗа. Затем Корпорация намерена объединить данный НПФ с НПФ «Первый промышленный альянс» и НПФ «Роствертол», также входящими в структуру Ростеха.

Объединение негосударственных пенсионных фондов позволит сократить издержки и оптимизировать работу единого корпоративного НПФ Ростеха, при этом увеличить масштаб бизнеса. Детали итоговой структуры (в том числе определение головной организации) будут прорабатываться совместно с экспертами, которые выиграют конкурс по проведению комплексной экспертизы пенсионных фондов Корпорации.

«Мы планируем консолидировать все негосударственные пенсионные фонды в контуре Ростеха. До конца 2018 года будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ. К настоящему времени по вопросу передачи «НПФ АвтоВАЗ» в периметр Ростеха уже получено положительное заключение Федеральной антимонопольной службы», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.