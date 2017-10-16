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Под Ульяновском осудили мужчину за убийство 20-летней давности

19:01 16.10.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В Ульяновской области вынесен приговор мужчине за преступление, совершенное в 1996 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СКР.

Осужденный признан виновным в убийстве, совершенно группой лиц по предварительному сговору (пункт «н» статьи 102 УК РФ). Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, убийство произошло в начале июня 1996 года. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, забили насмерть лопатой 15-летнего подростка. Тело жертвы они сбросили в канаву и закопали.

Спустя 20 лет один из них был задержан. Все эти годы он жил по поддельному паспорту. В ходе следствия он полностью признал свою вину. Его подельников продолжают искать.
 

Темы: Россия, Ульяновская область, Криминал, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 21:23
Гость: Слава**

А как же "за сроком давности"? Почему тогда Марийку Гайдар простили за смертельное ДТП?
16.10.2017, 21:22
Гость: чинделе

КМ! Не надо подменять собой пресс-службу МВД и сайты, которые с неё кормятся. Вам мало своей чернухи?
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