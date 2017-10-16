Под Ульяновском осудили мужчину за убийство 20-летней давности

В Ульяновской области вынесен приговор мужчине за преступление, совершенное в 1996 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СКР.

Осужденный признан виновным в убийстве, совершенно группой лиц по предварительному сговору (пункт «н» статьи 102 УК РФ). Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, убийство произошло в начале июня 1996 года. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, забили насмерть лопатой 15-летнего подростка. Тело жертвы они сбросили в канаву и закопали.

Спустя 20 лет один из них был задержан. Все эти годы он жил по поддельному паспорту. В ходе следствия он полностью признал свою вину. Его подельников продолжают искать.

