Россия ввела санкции в отношении Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении КНДР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения введены во исполнение резолюции Совета безопасности ООН. Указ вступил в силу с момента подписания – 14 октября.

Согласно документу, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей за исключением некоторых областей. Наряду с этим будут лишаться госрегистрации в РФ морские суда, которые связаны с осуществлением КНДР своей ядерной программы. Их не впустят в российские порты за исключением случаев, когда заход продиктован чрезвычайной ситуацией.

Кроме того, утвержден перечень технологий, материалов и продукции, запрещенных к поставке в КНДР. В числе прочего туда вошли предметы роскоши.

Резолюция Совбеза ООН о введении в отношении Северной Кореи новых санкций была принята в середине сентября. Поводом для этого послужили очередные ракетные и ядерные испытания Пхеньяна.

