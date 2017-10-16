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Россия ввела санкции в отношении Северной Кореи

18:32 16.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении КНДР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения введены во исполнение резолюции Совета безопасности ООН. Указ вступил в силу с момента подписания – 14 октября.

Согласно документу, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей за исключением некоторых областей. Наряду с этим будут лишаться госрегистрации в РФ морские суда, которые связаны с осуществлением КНДР своей ядерной программы. Их не впустят в российские порты за исключением случаев, когда заход продиктован чрезвычайной ситуацией.

Кроме того, утвержден перечень технологий, материалов и продукции, запрещенных к поставке в КНДР. В числе прочего туда вошли предметы роскоши.

Резолюция Совбеза ООН о введении в отношении Северной Кореи новых санкций была принята в середине сентября. Поводом для этого послужили очередные ракетные и ядерные испытания Пхеньяна.
 

Темы: Россия, Северная Корея, Экономические санкции и эмбарго, Организация объединенных наций (ООН), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 21:51
Гость: иван

смех и только КНДР признает Крым РФским а следом Путин вводит санкции это как все обговорено заранее и доставлено в полном обьеме то что нужно все наглядно и всегда санкции из РФии вводятся тогда когда процесс защел далеко и его не остановить так и с ракетными и ядерными технологиями обстоит дело все сделано и санкции как ненужная акция для самопиара
16.10.2017, 21:31
Гость: Пенсионер

Вместо торговли все вводят друг против друга круговые санкции! Почему-то Иран( США уже обещают возобновить) не спешит с этими самыми санкциями против КНДР!
16.10.2017, 21:25
Гость: чинделе

Почему "теперь"? Всегда знали.
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