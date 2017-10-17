Особенности национальной журналистики

Или «Несвоевременные мысли» о питерских газетных историях

На прошлой неделе была закончена преинтереснейшая история, целая эпопея, которая развернулась вокруг распиаренной городской газеты «Фонтанка.ру». Была поставлена точка, имена всех причастных были раскрыты. Наконец, широкому зрителю открылись многие изобличающие главных героев факты, которыми эти же герои старательно «топили»» себя на протяжении долгого времени. Казалось бы, после такого стоит умерить пыл и уйти в тень. Но умело чувствовать грань дано не всем.

С чрезвычайным недоумением я смотрела эфир «Итоги недели»» с Андреем Константиновым»», где он изрекает странные сентенции на тему раскрытия нелицеприятной правды о «Фонтанке.ру» и ее главных действующих лицах. На записи эфира Андрей Дмитриевич не скупится на оскорбления в адрес тех, кто пролил свет на все грязненькие делишки приближенных к герою эфира персон, таких, например, как Вышенков Евгений Владимирович. Не особо стесняясь в выражениях, Андрей Дмитриевич открыто переходит на личности, обижено называя причастных к репортажам по каналу «78»» и «РЕН-ТВ»», недоучками, подлецами. Сетует, что авторы репортажей про его детище нарушили главное правило журналистских расследований, которому он учит даже студентов — не дали ему последнее слово. Видимо, решив, что он не гордый, и если ему чего-то не дали, можно взять самому, увлекся этим занятием так, что я теперь не понимаю, какое именно, из всего полутора часового потока слов, является последним.

Позабавила и соведущая Андрея Дмитриевича, которая сказала, что теперь не будет «расцеловываться»» с некоторыми людьми и просила к ней больше за этим не подходить — что ж.. Если Вы считаете, что к Вам подходили именно за этим, то,боюсь, у меня для Вас плохие новости.. Но заявление сильное,конечно, и ,безусловно, придает беседе еще более высокий интеллектуальный уровень.

Сам выход в свет этих полутора часовых упражнений в остроумии более, чем удивителен. Господин Константинов клеймит позором коллег с каналов «78» и «РЕН-ТВ», забывая почему-то при этом, что первым назвал вещи своими именами канал «ВГТРК», уличив «АЖУР» в создании легенды. Однако этот факт ускользнул от тщательного анализа маститого специалиста в области журналистских расследований Андрея Константинова. Внятного ответа, ну хотя бы реакции на открытые каналом «Россия24» факты со стороны «АЖУРа»» также не последовало.

Да и в принципе, бедный Андрей Дмитриевич последние две недели вертится, как уж на сковородке, пытаясь сохранить лицо и свое «независимое мнение», оставшись при этом в хороших отношениях с властью. После довольно провокационной публикации относительно кражи из полпредства СЗФО на страницах «Фонтанки.ру», Евгений Вышенков лично извинялся за свой не в меру расшалившийся язык1, а Андрей Дмитриевич просил власти не сердиться по этому поводу, мол, простите, Вышенков не хотел. И почему-то, в своем эфире Константинов вновь возвращается к этому инциденту и в этот раз уже утверждает, что Евгений Вышенков, в общем-то, ничего страшного не сказал, зачем-то опять муссируя историю с «тремя гопниками», утверждая, что это здание должно быть самым охраняемым в округе. Интересно, будут ли повторные извинения Константинова, или кто-то будет извиняться за него так же, как и он за Вышенкова?

В репортажах на каналах «78», «РЕН-ТВ» многое было названо своими именами. Можно догадаться, что редакция «Фонтанки.ру» была просто загнана в угол. Например, на всю страну был поставлен вопрос, каким образом и на каком основании государственные учреждения культуры могут финансировать коммерческую организацию, во главе которой находится советник губернатора. Видимо, зная, что такое риторический вопрос, Андрей Дмитриевич решил деликатно не касаться этой темы.

После суточных размышлений, «Фонтанка.ру» ничего умнее, чем «есть попкорн», как сами они изволили выразиться, не придумала. И вот шестого октября Андрей Константинов наконец «наелся» и, полагая, видимо, что за время его неприлично затянутого «перекуса» у зрителей случилась амнезия, решил выдать свою версию событий, активно прибегая к использованию теории всеобщего заговора. Первые тридцать минут эфира он вспоминает все нещадные бандитские гонения на «АЖУР», например, как один раз у них была выездная налоговая проверка. После чего делает вывод, что началась новая волна гонений, теперь уже со стороны полпредства, оскорбляя при этом журналистов-исполнителей. Хм… Довольно жалкая позиция для генерального директора ЦЕЛОГО агентства журналистских расследований…

В своем эфире господин Константинов неоднократно назвал многих журналистов «недоучками». На самом деле начать в этом списке Андрей Дмитриевич мог бы и с себя, потому что, в отличие от него, за всю эту историю никто по несколько раз не «переобувался». Но ведь учиться никогда не поздно! Поэтому, Андрей Дмитриевич, хочется посоветовать Вам запомнить и использовать несколько хороших правил журналистики. Во-первых, если нечего ответить, как говорится, «молчи, за умного сойдешь», народная мудрость, между прочим. Во-вторых, оперируя опять же народной мудростью, после драки кулаками не машут. «Драка» прошла, и вы в ней не выиграли. А после выхода в свет своего ослепительного эфира, еще и наглядно продемонстрировали, как трудно дается «Фонтанке» принять свое поражение. Ну и, наконец, в-третьих, не буди лихо, пока оно тихо! Любой журналист со стажем понимает, что в уже вышедших репортажах двух федеральных и одного регионального канала показан лишь минимальный пакет информации, и можно не сомневаться в том, что на самом деле ее намного больше, порождая перспективу дальнейшего развития событий.

Впрочем, на мой личный взгляд, зная эту газетенку, она сама себя и закопает. Ведь уже сейчас многие в городе, не скрывая, говорят о том, что платили «Фонтанке.ру» за молчание или наоборот.

Автор: Елена Васильева