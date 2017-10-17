СМИ сообщили об обнаружении в Домодедово экстремистской литературы

В одном из служебных помещений аэропорта Домодедово найдены два ножа и экстремистская книга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что данное помещение отведено для служащих, занимающихся уборкой самолетов S7 и ее дочерней компании «Глобус». Стражи порядка обнаружили в нем пятерых выходцев из Таджикистана и Узбекистана. Оказалось, что у них истек срок пребывания в России, поэтому в отношении них были возбуждены административные дела.

В настоящее время полиция устанавливает, кому принадлежит книга и ножи. В агентстве добавили, что официальным подтверждением информации не располагают.

