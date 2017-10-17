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СМИ сообщили об обнаружении в Домодедово экстремистской литературы

20:00 17.10.2017
Аэропорт Домодедово. Фото с сайта wikipedia.org
Аэропорт Домодедово. Фото с сайта wikipedia.org
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В одном из служебных помещений аэропорта Домодедово найдены два ножа и экстремистская книга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что данное помещение отведено для служащих, занимающихся уборкой самолетов S7 и ее дочерней компании «Глобус». Стражи порядка обнаружили в нем пятерых выходцев из Таджикистана и Узбекистана. Оказалось, что у них истек срок пребывания в России, поэтому в отношении них были возбуждены административные дела.

В настоящее время полиция устанавливает, кому принадлежит книга и ножи. В агентстве добавили, что официальным подтверждением информации не располагают.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Аэропорт Домодедово
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 21:27
Гость: орк

Пора бы понять что и пожары на рынках - это ИГИЛ. И в Гейропе поджоги в Исчпании и Португалии тоже их рук дело. Месть за разгром в Сирии. Существует одно средство: собрать всех мусульманских мулл и объявить им, что за теракты ИГИЛ будут нести ответственность они, как идейные вдохновители.
17.10.2017, 21:12
Гость: mike

Ножи по миллиарду каждый))
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