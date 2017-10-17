Военный подряд: кто будет строить для Минобороны?

Минобороны продолжает совершенствовать военно-строительный комплекс, пытаясь избавить его от коррупции и чрезмерного вливания бюджетных средств

В рамках масштабной реформы в начале октября был окончательно ликвидирован Спецстрой. Его место займут восемь ФГУПов. Новые предприятия пока не представлены. Не исключено, что помимо них, строительство объектов для Минобороны продолжат и ранее задействованные компании.

Упразднение Спецстроя было ожидаемо. В течение нескольких лет средства, выделяемые федеральному агентству, планомерно утекали в карманы его коррумпированных функционеров. Всё время существования структуры сопровождалось скандалами. Наиболее громкие из них – долгострой космодрома Восточный и трагическое обрушение казармы в Омске летом 2015 года, приведшее к гибели 24 военнослужащих.

Эксперты полагают, что военное министерство и дальше продолжит подобные «чистки». Они могут пройти и среди сторонних подрядчиков, уже задействованных в строительстве для нужд армии.

Более того, похожий прецедент уже имел место: Минобороны приняло решение расторгнуть контракт с субподрядчиком ООО «Строительный альянс» на строительство арсенала ракет, артиллерийских припасов и взрывчатых веществ «Кедровка». Причиной послужили претензии силовиков к этой компании и подозрения в растрате. В настоящее время проводится экспертиза работ «Строительного альянса» на соответствие условиям договора.

Среди неблагонадёжных подрядчиков может оказаться и ООО «ОлимпСитиСтрой», которое возводит жильё и социальные объекты для военнослужащих. Своей сомнительной репутацией компания уже привлекла к себе повышенное внимание. Как заявляют эксперты, подрядчик стремится монополизировать строительный рынок Минобороны в центральном регионе.

С этой целью «ОлимпСитиСтрой», используя связи в руководстве военного ведомства, пытается получить как можно больше контрактов, закрывая вход другим компаниям. Как правило, подобные действия приводят лишь к затягиванию сдачи объектов и невыплате заработной платы работникам.

Специалисты считают, что здоровая конкуренция в сфере строительства для нужд военнослужащих позволит уменьшить её коррупционную составляющую и сэкономит бюджет. В настоящее время для этого необходимо продолжить усиление контроля за подрядчиками и открыть двери для честных компаний.