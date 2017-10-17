ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году

Введение ЕГЭ по иностранному языку планируется в 2022 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В этом учебном году обязательной сдача единого государственного экзамена по иностранному языку не будет, подчеркнул он. Как и в прошлом году, ЕГЭ будет состоять из письменной и устной части.

По словам Кравцова, чиновниками подготовлена специальная дорожная карта, в частности, регионам дана установка повышать квалификацию учителей по иностранному языку.

Глава Рособрнадзора отметил, что в настоящее время у учеников "есть проблемы в части говорения" на иностранном языке, и необходимо "усилить момент" обучения устной речи.

Ведомство готовится к введению ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году, добавил Кравцов.

Напомним, на днях большой резонанс вызвало высказывание ректора государственной Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который заявил, что "недоразвитость" обучения иностранному языку, финансам и праву ведет к выпуску из учебных заведений "социальных дебилов".