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ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году

11:45 17.10.2017
Фото с сайта gov.ru
Фото с сайта gov.ru
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Введение ЕГЭ по иностранному языку планируется в 2022 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В этом учебном году обязательной сдача единого государственного экзамена по иностранному языку не будет, подчеркнул он. Как и в прошлом году, ЕГЭ будет состоять из письменной и устной части.

По словам Кравцова, чиновниками подготовлена специальная дорожная карта, в частности, регионам дана установка повышать квалификацию учителей по иностранному языку.

Глава Рособрнадзора отметил, что в настоящее время у учеников "есть проблемы в части говорения" на иностранном языке, и необходимо "усилить момент" обучения устной речи.

Ведомство готовится к введению ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году, добавил Кравцов.

Напомним, на днях большой резонанс вызвало высказывание ректора государственной Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который заявил, что "недоразвитость" обучения иностранному языку, финансам и праву ведет к выпуску из учебных заведений "социальных дебилов".

Темы: Образование в России, Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 18:05
Гость: критик советской литер туры

Ах как он посмел обозвать самых умных бухгалтеров дебилами ! Это прямо 37 год.
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