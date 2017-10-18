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Спикер Госдумы приравнял Навального к антироссийским санкциям

21:14 18.10.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
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Призыв Европы разрешить оппозиционеру Алексею Навальному баллотироваться на пост президента России председатель Госдумы Вячеслав Володин расценивает как вмешательство во внутренние дела страны.

По мнению парламентария, таким образом комитет министров Совета Европы выражает свое неуважение к отечественному законодательству. «Они навязывают фигуру Навального одновременно с решением о продлении антироссийских санкций, и создается впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России», - цитирует Володина ТАСС со ссылкой на политолога Алексея Чадаева.

Ранее Навальный был осужден по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). В соответствии с российскими законами, он не имеет права участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты при наличии на день голосования неснятой и непогашенной судимости.

Оппозиционер, в свою очередь, ссылается на Конституцию, согласно которой, к участию в выборах не допускается человек, находящийся в местах лишения свободы. Навальный же приговорен к условному сроку.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым решение российского суда по делу «Ив Роше» и обязал РФ выплатить Алексею и Олегу Навальным компенсацию на общую сумму около 80 тысяч евро. При этом он не признал дело политическим.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Государственная Дума РФ, Европейский союз (ЕС), Алексей Навальный
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2017, 02:02
Гость: Дремучий лес

Что? Комментаторы критикуют спикера? Умники, представьте, чтобы Россия или кто ещё потребовал бы у Германии, Франции, Штатов допустить к выборам ставленника Россиюшки? Не следите за воем западных СМИ о вмешательстве в "демократические свободные" выборы через покемонов и рекламу? А тут в наглую, напрямую, без покемонов даже. Посмотрите на Подвального - что он и что такое Президент России? Скандальный кусок дерьма как Недовальный по определению не может даже подходить к Красной Плошади - от запаха не избавишься.
19.10.2017, 00:54
Гость: Серп и молт

Этот спикер, свой дворец то, который Навальный в фильме показал, достроил ?
19.10.2017, 00:44
Гость: Евгений В

Большинству населения понятно, за что пострадал Навальный. Могли конечно просто убить с помощью наемников (зеленкой же обливали), но уж очень подозрительно будет после убийства наемниками Немцова, которому тоже угрожали и который даже предвидел свое убийство.
А вообще ситуация очень похожа на "Правду и ложь" В.С.Высоцкого:
Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
— Ложь это все, и на Лжи — одеянье мое!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.
Стервой ругали ее, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса:
— Духу чтоб не было! На километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа.
Тот протокол заключался обидной тирадой,
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама, вся как есть, пропилась догола.
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