Спикер Госдумы приравнял Навального к антироссийским санкциям

Призыв Европы разрешить оппозиционеру Алексею Навальному баллотироваться на пост президента России председатель Госдумы Вячеслав Володин расценивает как вмешательство во внутренние дела страны.

По мнению парламентария, таким образом комитет министров Совета Европы выражает свое неуважение к отечественному законодательству. «Они навязывают фигуру Навального одновременно с решением о продлении антироссийских санкций, и создается впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России», - цитирует Володина ТАСС со ссылкой на политолога Алексея Чадаева.

Ранее Навальный был осужден по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). В соответствии с российскими законами, он не имеет права участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты при наличии на день голосования неснятой и непогашенной судимости.

Оппозиционер, в свою очередь, ссылается на Конституцию, согласно которой, к участию в выборах не допускается человек, находящийся в местах лишения свободы. Навальный же приговорен к условному сроку.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым решение российского суда по делу «Ив Роше» и обязал РФ выплатить Алексею и Олегу Навальным компенсацию на общую сумму около 80 тысяч евро. При этом он не признал дело политическим.

