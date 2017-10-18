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Правительство РФ утвердило календарь выходных дней на 2018 год

09:42 18.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году, сообщается на официальном сайте правительства.

Проект переноса выходных дней ранее был подготовлен Министерством труда и социальной защиты населения.

Согласно данному документу, 6 и 7 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, будут перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно. Кроме того, за счет того, что выходные выпадают на субботу, 28 апреля, а также на субботу, 9 июня, и субботу, 29 декабря, нерабочими днями станут понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом график выходных и праздничных дней выглядит так:
30 декабря 2017 — 8 января 2018
23 — 25 февраля
8 — 11 марта
29 апреля — 2 мая
9 мая
10 — 12 июня
3 — 5 ноября. 

Темы: Глава правительства России, Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 11:54
Гость: Благодарный

Жириновский предложил отменить новогодние каникулы‍. Жирика пора гнать из Думы. Иначе, дальше больше он будет гнать дурь собачью. А сегодня раз он такой крутой депутат, пусть предложит ОТМЕНИТЬ НОВОГОДНИЕ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ КАНИКУЛЫ У ДЕПУТАТОВ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. Вольфович - народ ПОДДЕРЖИТ!!!
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