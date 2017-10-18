Правительство РФ утвердило календарь выходных дней на 2018 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году, сообщается на официальном сайте правительства.

Проект переноса выходных дней ранее был подготовлен Министерством труда и социальной защиты населения.

Согласно данному документу, 6 и 7 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, будут перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно. Кроме того, за счет того, что выходные выпадают на субботу, 28 апреля, а также на субботу, 9 июня, и субботу, 29 декабря, нерабочими днями станут понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом график выходных и праздничных дней выглядит так:

30 декабря 2017 — 8 января 2018

23 — 25 февраля

8 — 11 марта

29 апреля — 2 мая

9 мая

10 — 12 июня

3 — 5 ноября.