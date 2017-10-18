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Проект антитабачной концепции потупил на рассмотрение кабмина РФ

20:36 18.10.2017
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Проект новой антитабачной концепции на 2018-2020 годы и дальнейшую перспективу внесен в правительство России.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, концепция предусматривает поэтапное введение новых мер по ограничению курения. Помимо всего прочего в документе уделено внимание средствам электронной доставки никотина, сообщает РИА «Новости».

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свою очередь, выступил за радикальные меры в отношении электронных сигарет. Он предложил приравнять их к обычным и запретить.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре предложили ввести ограничение на курение кальянов и вейпов в заведениях общепита и других общественных местах.
 

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Государственная Дума РФ, Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 01:20
Гость: За здоровье нации!

Бороться так бороться.
Предлагаю законодательно запретить проезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания через пешеходные переходы с включёнными двигателями.
19.10.2017, 01:14
Гость: Евгений В

Очередной идиотизм "кабмина" РФ - губителей доступного здравохранения для народов России.
18.10.2017, 22:53
Гость: Кабмин прав !

Отравлять воздух имеют право только священные ИНОМАРКИ !!!
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