Проект антитабачной концепции потупил на рассмотрение кабмина РФ
Проект новой антитабачной концепции на 2018-2020 годы и дальнейшую перспективу внесен в правительство России.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, концепция предусматривает поэтапное введение новых мер по ограничению курения. Помимо всего прочего в документе уделено внимание средствам электронной доставки никотина, сообщает РИА «Новости».
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свою очередь, выступил за радикальные меры в отношении электронных сигарет. Он предложил приравнять их к обычным и запретить.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре предложили ввести ограничение на курение кальянов и вейпов в заведениях общепита и других общественных местах.